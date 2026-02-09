به گزارش خبرنگار مهر، مهران عارفی عصر دوشنبه در پیش‌اجلاسیه نماز دانش‌آموزی که با هدف ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز در سطح مدارس، با حضور امام جمعه شهر صاحب، مشاور نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مسئولان محلی، فرهنگیان و دانش‌آموزان در شهر صاحب از توابع شهرستان سقز برگزار شد، با اشاره به اهمیت جایگاه نماز در آموزه‌های دینی اظهار کرد: اقامه نماز تنها یک واجب عبادی نیست، بلکه عاملی مؤثر در تقویت معنویت، انضباط فردی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان دانش‌آموزان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه مدرسه مهم‌ترین بستر تربیت نسل آینده است، افزود: اگر فرهنگ نماز به‌درستی و با شیوه‌های جذاب و اقناعی در مدارس ترویج شود، شاهد تأثیرات مثبت آن در رفتار، اخلاق و سبک زندگی دانش‌آموزان خواهیم بود.

بخشدار زیویه با قدردانی از تلاش‌های معلمان، مدیران مدارس و فعالان فرهنگی، از آنان خواست با برنامه‌ریزی منسجم، ایجاد فضای معنوی مناسب و دعوت هدفمند، زمینه مشارکت هرچه بیشتر دانش‌آموزان در نماز جماعت مدارس را فراهم کنند.

این پیش‌اجلاسیه در سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر صاحب برگزار شد و در پایان مراسم، از فعالان حوزه قرآن، عترت و نماز در بخش‌های زیویه و امام، به پاس تلاش‌های مؤثر آنان در ترویج فرهنگ دینی، با اهدای لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.

گفتنی است، پیش از این نیز پیش‌اجلاسیه نماز دانش‌آموزی در شهر سقز، در سالن پردیس سینمایی مهر برگزار شد.