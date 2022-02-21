جزئیات اختتامیه اجلاس نماز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، میکائیل باقری مدیر کل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش در خصوص برگزاری اجلاس نماز دانش آموزی به میزبانی استان آذربایجان شرقی گفت: با توجه به واگذاری میزبانی و مسئولتی اجرای اجلاس دانش آموزی به اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اولین جلسه شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش این استان با حضور مسئولان حوزه ستادی با موضوع تبیین اجلاس نماز دانش آموزی در مهرماه برگزار شد.

وی افزود: فعالیت‌های اجلاس نماز دانش آموزی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور در اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی و پخش زنده این مراسم برای عموم فرهنگیان و دانش آموزان سراسر کشور آغاز شد.

مدیرکل قرآن عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: با تصمیم ستاد اجرایی اجلاس نماز دانش آموزی ۱۱ کمیته به منظور برگزاری با شکوه این رویداد بزرگ فرهنگی تشکیل شد و دستورالعمل پیش اجلاس‌های نماز دانش آموزی و جشنواره پیوند نماز با منزل، مدرسه و مسجد به ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور ارسال شد.

وی تصریح کرد: همچنین کانال کشوری اجلاس سراسری نماز دانش آموزی در شبکه شاد به منظور اطلاع رسانی و بارگذاری محتواهای متنوع نمازی، پاسخ به سوالات تخصصی نماز، پخش زنده کلیه پیش اجلاس‌های استانی و منطقه‌ای سراسر کشور با جذب حدود ۹۰۰۰ عضو ثابت تشکیل شد.

باقری یادآور شد: طی بازه زمانی آذر تا پایان بهمن ماه حدود ۷۵۰ پیش اجلاسیه نماز در سطح مناطق و استان‌های سراسر کشور به همت ادارات آموزش و پرورش استان‌ها برگزار شد.

وی گفت: جشنواره پیوند نماز با منزل، مدرسه و مسجد با تعیین ۶ رشته اصلی شامل کتاب و درس نامه، انیمیشن و پویانمایی، فیلم کوتاه، موشن گرافی و طرح‌های گرافیکی و ۶ رشته فرعی شامل عکس و عکس نوشته، کلیپ‌های چند دقیقه‌ای، نقاشی و خوشنویسی، شعر و داستان، پوستر و.. برای دریافت آثار دانش آموزان سراسر کشور آغاز شد که در نهایت ۳۳۹۴۱ اثر در ۱۲ رشته به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که پس از داوری آثار رسیده به نفرات برگزیده هر رشته هدایایی اهدا خواهد شد.

مدیرکل قرآن عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش افزود: به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی بیش از ۲۰۰۰ جلسه گفتمان دینی با موضوع نماز در راستای جریان سازی اجلاس نماز دانش آموزی برگزار شد.

وی ادامه داد: دوره‌های مختلف آموزشی و نشست‌های پرسش و پاسخ با همکاری ستاد اقامه نماز استان‌ها برای فرهنگیان و دانش آموزان برگزار شد و همچنین بیش از ۲۰۰ قسمت محتوای تخصصی آموزشی برای اجلاس نماز دانش آموزی و بارگذاری گسترده در شبکه شاد با همکاری ائمه محترم جمعه استان‌ها، مدیریت حوزه‌های علمیه استان‌ها و طلاب وظیفه انجام شد.

باقری گفت: به همت همکارانم در اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی نمایشگاه نهضت نمازخانه سازی مدارس همزمان با برگزاری اجلاس کشوری برگزار و از فعالان و خیران نمازخانه ساز همزمان با برگزاری اجلاس کشوری تقدیر خواهد شد.

مدیرکل قرآن عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش در خاتمه گفت: اختتامیه اجلاس نماز دانش آموزی سال ۱۴۰۰ به میزبانی استان آذربایجان شرقی روز پنج شنبه ۵ اسفندماه با حضور وزیر آموزش و پرورش، شورای معاونین و اعضای شورای عالی توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز استان‌های سراسر کشور با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تالار معلم شهر تبریز برگزار خواهد شد.