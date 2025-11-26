به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش سمنان با بیان اینکه میزبانی هفتمین اجلاس سراسری نماز دانشآموزی کشور به سمنان سپرده شد، ابراز داشت: بر اساس ابلاغیه معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، برای دومین دوره متوالی سمنان میزبان اجلاس سراسری نماز دانشآموزی شد.
وی با بیان اینکه این اجلاسیه سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ خواهد بود، افزود: هدف از این اقدام توسعه و ترویج فرهنگ نماز است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه ابلاغیه با استناد به سوابق درخشان، تعهد و اهتمام ویژه در برگزاری دوره ششم این اجلاسیه صادر شده است، ابراز داشت: رصد، نظارت و راهبری اجلاس نماز دانشآموزی در تمامی سطوح استان در دستور کار است.
قاسمی از برگزاری پویش سراسری پیش اجلاس مدارس با محوریت شعار «نماز؛ الفبای تربیت» خبر داد و تصریح کرد: شناسایی و معرفی افراد فعال، خلاق و اثرگذار در عرصه اقامه نماز از سراسر کشور از مأموریتهای این ستاد است.
وی افزود: برنامهریزی و برگزاری خلاقانه و بدیع هفتمین اجلاس سراسری، الگودهی به نفرات برگزیده و فعالان عرصه نماز و بهرهگیری از تمام ظرفیتها با رعایت اصل صرفهجویی مورد تاکید در این اجلاسیه است.
