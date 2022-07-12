استان فارس میزبان چهارمین دوره اجلاسیه دانش آموزی نماز

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر باقرزاده در اولین جلسه شورای سیاستگذاری برگزاری پیش اجلاسیههای نماز دانش آموزی، با بیان اینکه طرح «خادم الصلاة» در مدارس باید تقویت شود، افزود: تهیه اطلس جغرافیایی نمازخانههای مدارس کشور از اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
وی ضمن تاکید بر اینکه باید برای اقامه نماز جماعت در مدارس بین تشکلهای دانش آموزی ایجاد رقابت کنیم، گفت: برنامههای طرح نور چشم در شبکه شاد در کانالی با همین نام منعکس شود.
مدیرکل قرآن عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش نیز گفت: سیاستهای تحولی در بحث نماز مدنظر قرار گرفته است که یکی از آنها همکاری با سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی است که طی آن آموزش احکام نماز در کتابهای درسی پایههای دوم تا نهم اضافه خواهد شد.
میکائیل باقری افزود: تمام کتابهای درسی بارکدهای آموزشی داشته باشد تا دانش آموزان بتوانند از فیلمهای آموزشی در این زمینه نیز بهرهمند شوند.
مدیرکل قرآن عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت: فرآیند برگزاری جشن تکلیف دانش آموزان با عنوان طرح بهار بندگی در پایههای دوم و سوم ابتدایی برای دانش آموزان دختر و پایههای هفتم و هشتم متوسطه اول برای دانش آموزان پسر برگزار خواهد شد.
باقری ادامه داد: فرآیند برگزاری طرح نور چشم و چهارمین دوره اجلاسیه سراسری نماز دانش آموزان از نیمه اول مهرماه به صورت پیش اجلاسیه در استانهای سراسر کشور با انعکاس نمازهای پرجمعیت در مراکز استانها و مجموعه فعالیتهای حول محور نماز آغاز خواهد شد و در نهایت اجلاسیه سراسری در استان فارس برگزار میشود.
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