۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۱

پیام تسلیت قالیباف در پی درگذشت مادر نماینده قائم‌شهر

رئیس مجلس شورای اسلامی، در پیامی درگذشت مادر نماینده مردم قائم‌شهر را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت مادر عمران عباسی کالی، نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ در مجلس را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

جناب آقای دکتر عمران عباسی کالی

نماینده محترم مردم شریف قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ

درگذشت بانوی مؤمنه، والده مکرمه‌تان، موجب تأسف و تأثر گردید.

ضمن عرض تسلیت به جناب‌عالی، خانواده گرانقدر و سایر بستگان، برای آن فقیده سعیده که در ایام پرفضیلت و حزن و ماتم دهه آخر ماه صفر به رحمت ایزدی پیوست، غفران و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

