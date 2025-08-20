به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت مادر عمران عباسی کالی، نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ در مجلس را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

جناب آقای دکتر عمران عباسی کالی

نماینده محترم مردم شریف قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ

درگذشت بانوی مؤمنه، والده مکرمه‌تان، موجب تأسف و تأثر گردید.

ضمن عرض تسلیت به جناب‌عالی، خانواده گرانقدر و سایر بستگان، برای آن فقیده سعیده که در ایام پرفضیلت و حزن و ماتم دهه آخر ماه صفر به رحمت ایزدی پیوست، غفران و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

‌