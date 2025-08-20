به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت مادر عمران عباسی کالی، نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ در مجلس را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
انالله و اناالیه راجعون
جناب آقای دکتر عمران عباسی کالی
نماینده محترم مردم شریف قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ
درگذشت بانوی مؤمنه، والده مکرمهتان، موجب تأسف و تأثر گردید.
ضمن عرض تسلیت به جنابعالی، خانواده گرانقدر و سایر بستگان، برای آن فقیده سعیده که در ایام پرفضیلت و حزن و ماتم دهه آخر ماه صفر به رحمت ایزدی پیوست، غفران و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت مینمایم.
