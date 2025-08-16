قالیباف در پی سیل پاکستان با مردم و دولت این کشور ابراز همدردی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز شنبه ۲۵ مرداد طی پیامی به رئیس مجلس ملی جمهوری اسلامی پاکستان نسبت به جان باختن و آسیب دیدن شماری از مردم این کشور اظهار همدردی کرد.

در این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

برادر گرانقدر

جناب آقای سردار ایاز صادق

ریاست محترم مجلس ملی جمهوری اسلامی پاکستان

وقوع حادثه خسارت‌بار سیل در بخش‌هایی از کشور دوست و برادر پاکستان که باعث جان‌باختن و مصدومیت جمعی از مردم به‌ویژه در منطقه بونیر شد، موجب تأسف و تأثر فراوان برادران شما در ایران شد.

ضمن اظهار همدردی از سوی خود و نمایندگان مجلس‌شورای اسلامی و ملت شریف ایران نسبت به این حادثه تلخ و اعلام آمادگی همکاری‌های امدادی و درمانی، شفای مجروحان و مصدومان و رحمت و آمرزش الهی برای درگذشتگان را از پروردگار متعال خواستارم.