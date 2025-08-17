  1. سیاست
  2. مجلس
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۲

قالیباف یک قانون را برای اجرا ابلاغ کرد

قالیباف یک قانون را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون پروتکل اصلاح موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای بین دولت ایران و بلاروس را برای اجرا، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و مطابق با اصل ۱۲۳ قانون اساسی، یک قانون را برای اجرا ابلاغ کرد که به شرح زیر است:

قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده‌ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن سند الحاقی (پروتکل) شامل مقدمه و دو ماده که گزارش آن توسط کمیسیون عمران به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم تیر ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

کد خبر 6563018
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها