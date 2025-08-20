آغاز توزیع کارت آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۴ از سوم شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴ برای مجموعههای ثبتنامی با آزمون صبح روز جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴ در ۷۹ شهرستان برگزار میشود.
برای پذیرش دانشجو در مجموعه های ثبت نامی: ۱۰۲ (مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار)، ۱۰۴ (مهندسی بهداشت محیط)، ۱۰۵ (ساخت پروتزهای دندانی)، ۱۱۰ (علوم آزمایشگاهی)،۱۱۲ (مدارک پزشکی)،۱۱۳ (هوشبری)، ۲۰۲ (ایمنی صنعتی)، ۲۰۴ (برق)، ۲۰۷ (صنایع چوب و مبلمان)، ۲۰۸ (صنایع شیمیایی)، ۲۱۰ ( کامپیوتر)، ۲۱۱ (مواد)، ۲۱۳ (معدن)، ۲۱۵ (مکانیک)، ۲۱۶ (عمران و معماری)، ۲۱۸ (صنایع نساجی)، ۲۳۳ (ناوبری)، ۳۰۱ (مهندسی آبیاری و منابع طبیعی)، ۳۰۶ (علوم دامی)، ۳۰۷ (زراعت و باغبانی)، ۳۰۹ (شیلات)، ۳۱۱ (علوم و صنایع غذایی)، ۴۰۱ (آمار)، ۵۰۴ (زبان انگلیسی)، ۵۱۱ (باستان شناسی)، ۵۱۲ ( علوم ورزشی)، ۵۱۳ (تربیت معلم قرآن کریم)، ۵۱۴ (حسابداری)، ۵۱۶ (علوم انتظامی)، ۵۱۸ (مدیریت)، ۵۱۹ (حقوق)، ۶۰۱ (طراحی و دوخت پوشاک)، ۶۰۲ (صنایع دستی)،۶۰۳ (مرمت و احیای بناهای تاریخی)، ۶۰۴ (نوازندگی ساز ایرانی) و ۶۰۵ (هنرهای تجسمی) آزمون برگزار نخواهد شد و پذیرش دانشجو در این رشتهها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کاردانی) صورت میگیرد. لذا برای متقاضیانی که در این مجموعه ها ثبتنام و انتخاب رشته کرده اند، کارت شرکت در آزمون صادر نخواهد شد.
تذکر مهم ۱: متقاضیان پذیرش در رشته های با سوابق تحصیلی (مجموعههای بدون آزمون) می توانند جهت مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبتنامی و کدرشته محل های انتخابی خود از ۳ تا ۷ شهریور ی با مراجعه به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش به نشانی: www.sanjesh.org (قسمت ویرایش اطلاعات) نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.
تذکر مهم ۲: متقاضیانی که در زمان مقرر ۲۵ تا ۳۱ خرداد موفق به ثبت نام نشدهاند، در صورت تمایل میتوانند با توجه به اطلاعیه ثبت نام ۲۵ خرداد نسبت به ثبت نام در رشته های پذیرش با سوابق تحصیلی (مجموعههای بدون آزمون) از ۳ تا ۷ شهریور قدام کنند.
نحوه و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون:
برگ راهنما برای متقاضیان مجموعه های ثبت نامی با آزمون و کارت شرکت در آزمون منحصراً برای متقاضیان رشته های با آزمون از روز دوشنبه ۳ شهریور برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش قرار میگیرد تا متقاضیان بتوانند با وارد کردن اطلاعات خود شامل: شماره پرونده، کد رهگیری و یا نام و نام خانوادگی، سال تولد و شماره ملی نسبت به پرینت آن اقدام کنند.
متقاضیان برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاریخ و نشانی تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است. لذا متقاضیان باید قبل از حضور در حوزه امتحانی شخصاً نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون خود اقدام کنند.
یادآوری های مهم:
چنانچه هر یک از متقاضیان به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره داوطلبی، پرونده و یا کد پیگیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمیشوند، لازم است با مراجعه به سامانه پاسخگویی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی https://request.sanjesh.org و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پیگیری، نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، داوطلبی و یا کد پیگیری ثبتنام اقدام کنند.
این امکان برای متقاضیانی فراهم است که در سامانه پاسخگویی عضو باشند. لذا ضرورت دارد متقاضیانی که اطلاعات فوق را مفقود کردهاند با عضویت در این سامانه نسبت به بازیابی این اطلاعات اقدام کنند.
لازم به یادآوری است متقاضیان ثبتنام کننده در رشته های با آزمون میتوانند در زمان پرینت کارت شرکت در آزمون (از ۳ تا ۷ شهریور) با مراجعه به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش نسبت به مشاهده اطلاعات ثبت نامی و در صورت لزوم ویرایش آنها (از جمله معدل کاردانی) و کدرشتهمحلهای انتخابی خود با توجه به توضیحات این اطلاعیه و برگ راهنمای شرکت در آزمون در صورت نیاز اقدام کنند.
نشانی و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون:
نشانی و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون متقاضیان بر مبنای استان و شهرستان محل اقامت فعلی آنان (برای تعیین حوزه امتحانی) که در تقاضانامه ثبتنام مشخص کردهاند، به شرح جدول شماره ۲ اطلاعیه است.
نحوه اقدام در صورت وجود مغایرت در مندرجات کارت شرکت در آزمون:
با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامهای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامهای وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات نام خانوادگی، نام، شماره شناسنامه، سال تولد و شماره ملی کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد ضروری است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال منطقه سکونت خود پیگیری کنید.
چنانچه مغایرتی در اطلاعات مربوط به بندهای عنوان رشته تحصیلی، موسسه محل اخذ مدرک تحصیلی، سال و ماه اخذ مدرک تحصیلی، معدل فارغالتحصیلی، وضعیت اشتغال، استان بومی، علاقهمندی به گزینش در رشتههای غیرانتفاعی و رشتهمحلهای انتخابی کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد لازم است جهت اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ ۷ شهریور منحصراً به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش مراجعه و از طریق ورود به قسمت ویرایش اطلاعات، اقدام شود.
در صورتی که نسبت به بندهای جنس و معلولیت (شدت معلولیت) معترض هستید و یا چنانچه شماره داوطلبی شما به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخواناست ضروری است در روز پنجشنبه ۶ شهریور از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰ به نماینده مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه (بر اساس جدول شماره ۲ اطلاعیه) مراجعه کنید. ضمناً در خصوص تغییر کد و نام مجموعه ثبتنامی و شهر محل برگزاری آزمون هیچگونه تقاضایی پذیرفته نخواهد شد.
چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند مربوط به سهمیه ثبتنامی کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد (ارگانهای بنیاد شهید و امور ایثارگران، سپاه پاسداران، وزارت جهاد کشاورزی و ستاد کل نیروهای مسلح) جهت اعلام مغایرت حداکثر تا تاریخ ۷ شهریور منحصراً به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور (قسمت ویرایش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در درگاه اطلاعرسانی نسبت به اصلاح موارد اقدام کنید تا درصورت تایید سهمیه توسط ارگان مربوط، بعد از برگزاری آزمون سهمیه مورد نظر برای شما اعمال شود.
ضمناً تأکید می شود متقاضیانی که در مرحله اول ثبتنام درخواست استفاده از سهمیه داشتند ولی سهمیه آنان به هر دلیل از سوی ارگان ذیربط مورد تایید قرار نگرفته است، بعد از ویرایش اطلاعات برای بررسی و روشن شدن وضعیت سهمیه خود باید حداکثر تا تاریخ ۱۰ شهریور به ارگانهای ذیربط نیز مراجعه کنید. بدیهی است در صورت تایید سهمیه توسط ارگان ذیربط، سهمیه درخواستی اعمال می شود. در غیر اینصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهید شد و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نیست.
چنانچه کارت شرکت در آزمون شما فاقد عکس است و یا چنانچه عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله، اشتباه عکس، فاقد مهر بودن عکس، واضح نبودن عکس است، ضروری است در روز پنجشنبه ۶ شهریور از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰ با همراه داشتن ۲ قطعه عکس ۴×۳ (تهیه شده در سال جاری)، کارت ملی و یا شناسنامه عکسدار شخصاَ به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کنید. در غیر اینصورت مطابق ضوابط با شما رفتار خواهد شد.
متقاضیانی که هم اکنون علاقهمند به گزینش در رشتههای موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی هستند، لازم است در زمان پرینت کارت شرکت در آزمون، پس از اطمینان از پذیرش این موسسات در مجموعه ثبتنامی خود با ورود به بخش ویرایش اطلاعات و خرید کارت اعتباری به وسیله کارت های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با پرداخت مبلغ ۸۰۰ هزار ریال به عنوان وجه اعلام علاقمندی اقدام و مشخصات کارت اعتباری را در محل مربوط درج کرده و سپس با مراجعه به بخش ویرایش اطلاعات نسبت به انتخاب کدرشتهمحل های مورد علاقه خود اقدام کنند.
یادآوری: همه متقاضیان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون لازم است از برگ راهنمای شرکت در آزمون که بر روی درگاه سازمان سنجش قرار داده خواهد شد، پرینت تهیه و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام کنند.
موارد مهم قابل توجه متقاضیان:
۱- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.
۲- فرآیند برگزاری آزمون رأس ساعت ۸:۰۰ (هشت) آغاز می شود. درب های ورودی حوزههای امتحانی رأس ساعت ۷:۳۰ (هفت و سی دقیقه) بسته خواهد شد. لذا از ورود متقاضیان پس از بسته شدن درب های ورودی به محوطه و یا سالن های امتحانی ممانعت به عمل خواهد آمد.
۳- هر متقاضی برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار؛ چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.
یادآوری مهم: متقاضیانی که اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار را همراه نداشته باشند از ورود آنان به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد.
۴- متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، جزوه، کتاب، ماشین حساب، ریموت کنترل، هرگونه یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند.
۵- لازم به تاکید است همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظهدار از جمله تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند (حتی بصورت خاموش) در جلسه آزمون طبق قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری، موجب محرومیت از گزینش در آزمون می شود.
۶- مخدوش کردن و پاره کردن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارک امتحانی ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب می شود و با متقاضیان متخلف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.
۷- متقاضیان علاقه مند به گزینش در رشتههای با آزمون و همچنین رشتههای تحصیلی با سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی، لازم است برای اطلاع از تاریخ و نحوه انتخاب رشته، در نیمه دوم شهریور ماه به درگاه اطلاعرسانی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه کنند.
۸- متقاضیان لازم است درصورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری آزمون برای آنها، نسبت به ارسال درخواست حداکثر تا تاریخ ۱۳ شهریور از طریق سامانه پاسخگویی اینترنتی مندرج در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی https://request.sanjesh.org اقدام کنند. بدیهی است درخواستهای واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.
۹- با توجه به اینکه برخی از افراد و موسسات سودجو با سوءاستفاده از عنوان و آدرس اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور اقدام به ساختن درگاههای مشابه با آدرس اینترنتی این سازمان نموده و از این طریق با اخذ اطلاعات و مشخصات شخصی متقاضیان، اقدام به کلاهبرداری میکنند؛ لازم است برای دریافت اخبار و کارنامه اعلام نتایج آزمونها، منحصراً از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org اقدام شود و از در اختیار قراردادن کاربری و رمز عبور و اطلاعات شخصی به سایر افراد جداً خودداری شود.
اصلاحات و تغییرات دفترچه راهنمای ثبتنام و اعلام رشتههای جدید:
برخی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کدرشته محلهای جدید و یا اصلاحاتی را پس از انتشار دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته به این سازمان اعلام کرده اند که این قبیل کدرشته محلها و اصلاحات اعلام شده طی اطلاعیهای در روز دوشنبه ۳ شهریور در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش قرار میگیرد. لازم است متقاضیان رشتههای با آزمون یا با سوابق تحصیلی نسبت به مطالعه آن اقدام کرده و در صورت تمایل از تاریخ ۳ تا ۷ شهریور با توجه به مندرجات این اطلاعیه رشته محل های انتخابی خود را ویرایش کنند.
پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه ارزیابی محل برگزاری آزمون
با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفی حوزه های برگزاری آزمون، نیاز به نظرات داوطلبان به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطلاعات برای ارزیابی حوزه ها دارد، داوطلبان لازم است نسبت به تکمیل پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در آزمون از تاریخ ۷ تا ۱۳ شهریور از طریق درگاه سازمان سنجش اقدام کنند.
جدول شماره ۱ شامل شهرستان محل برگزاری آزمون کاردانی به کارشناسی به همراه جدول شماره ۲ شامل آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور درج شده است.
