به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کریمیان مدیر کل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور با اعلام این خبر گفت: کارت و برگ راهنمای شرکت در این آزمونها از امروز دوشنبه ۳ شهریور ماه از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور کشور قابل مشاهده و پرینت است.
وی تاکید کرد: برای حضور در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.
کریمیان ادامه داد: در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴ تعداد ۶ هزار و ۶۷۰ متقاضی ثبتنام کردهاند که ۷۰ درصد مرد و ۳۰ درصد زن هستند و این آزمون صبح روز جمعه ۷ شهریور ماه در ۸۲ حوزه امتحانی دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و ۱۱۶ حوزه فرعی در ۷۹ شهرستان برگزار میشود.
وی درباره آزمون کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۱۴۰۴ نیز گفت: در این آزمون تعداد ۷۳ هزار و ۷۶۸ متقاضی ثبتنام کردهاند که ۵۹ درصد مرد و ۴۱ درصد زن هستند و این آزمون در ۸۶ حوزه امتحانی دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و ۱۹۳ حوزه فرعی در ۷۹ شهرستان برگزار میشود.
مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در پایان به متقاضیان ثبتنام کننده توصیه کرد برای کسب اطلاعات دقیق و کامل درباره این آزمونها، اطلاعیههای منتشر شده در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور را به دقت مطالعه کنند.
نظر شما