واکنش حماس به عملیات جدید اسرائیل در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، جنبش حماس با واکنش به اعلام ارتش رژیم صهیونیستی مبنی بر آغاز عملیات «ارابه‌های گدعون ۲» تأکید کرد: این اقدام در ادامه سیاست نسل‌کشی علیه مردم فلسطین است که بیش از ۲۲ ماه ادامه دارد.

حماس این تجاوز جدید را بی‌اعتنایی آشکار به تلاش‌های کشورهای میانجی برای برقراری آتش‌بس و تبادل اسرا دانست و تصریح کرد: بنیامین نتانیاهو با نادیده گرفتن پیشنهادهای ارائه‌شده کشورهای میانجی‌گر، بار دیگر ثابت کرده است که مانع اصلی هرگونه توافق بوده و هیچ اراده‌ای برای بازگرداندن اسیران اسرائیلی ندارد.

این جنبش خاطرنشان کرد که عملیات «ارابه‌های گدعون ۲» همچون مراحل و طرح‌های قبلی رژیم اشغالگر با شکست روبه‌رو خواهد شد و اشغال نوار غزه برای اسرائیل «تفریحی آسان» نخواهد بود.

حماس همچنین از میانجی‌ها خواست با تمام توان و بیشترین فشار ممکن، مانع ادامه کشتار و سیاست‌های گرسنه‌سازی علیه مردم فلسطین شوند.