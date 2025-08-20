آمار جدید شهدا و مجروحان غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیهای جدیدترین آمار شهدا و زخمیهای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون را اعلام کرد.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، ۶۲ هزار و ۱۲۲ نفر به شهادت رسیدهاند.
همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمیهای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۵۶ هزار و ۷۵۸ نفر رسیده است.
این وزارتخانه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته همچنین پیکر ۵۸ شهید به بیمارستان منتقل شده است. همچنین در این مدت ۱۸۵ نفر نیز زخمی شدهاند.
همچنین از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ و در موج جدید حملات به غزه نیز ۱۰۵۷۶ نفر شهید و ۴۴۷۱۷ نفر زخمی شدند.
هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.
در مراکز توزیع کمکها نیز طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۲ نفر شهید و ۴۹ نفر دیگر زخمی شدند تا شمار فلسطینیهایی که در این مراکز به شهادت رسیدهاند به ۲۰۱۸ شهید و ۱۴۹۴۷ نفر برسد.
طی ۲۴ ساعت گذشته ۳ مورد فوت ناشی گرسنگی و سو تغذیه ثبت شده است تا آمار قربانیان قحطی و گرسنگی در غزه به ۲۶۹ نفر برسد که ۱۱۲ نفر از آنان را کودکان تشکیل میدهند.
