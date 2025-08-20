رشد ۲۲ درصدی عوارض مالیات بر ارزش افزوده در کردستان

مصطفی فعله‌گری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، بیش از ۲,۲۸۸ میلیارد ریال عوارض مالیات بر ارزش افزوده به ۱۷۰۲ شهرداری و دهیاری این استان پرداخت شده است.

وی افزود: عوارض مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته و این منابع مالی به‌طور مستقیم به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شده است.

وی با بیان اینکه عوارض دریافتی باید در مسیر توسعه شهری و روستایی هزینه شود، افزود: بهسازی معابر، توسعه فضاهای سبز، ارتقای خدمات حمل‌ونقل عمومی و بهبود خدمات شهری از مهم‌ترین محل‌های هزینه‌کرد این منابع است.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان خاطرنشان کرد: در میان شهرهای استان، شهرداری سنندج با دریافت ۵۵۸ میلیارد ریال بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است و پس از آن شهرداری‌های سقز با ۲۳۲ میلیارد ریال، مریوان با ۱۹۶ میلیارد ریال و بانه با بیش از ۱۵۶ میلیارد ریال در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی ادامه داد: شهرداری‌های قروه، کامیاران، بیجار، دهگلان، دیواندره، کانی‌دینار و سروآباد نیز در مجموع بیش از ۳۸۶ میلیارد ریال دریافت کرده‌اند و سایر شهرداری‌ها همچون سریش‌آباد، دلبران، یاسوکند، بلبان‌آباد، زرینه، اورامان تخت، صاحب، آرمرده، دزج و موچش نیز از این محل بهره‌مند شده‌اند.

فعله‌گری یادآور شد: علاوه بر شهرها، روستاهای دارای دهیاری و حتی روستاهای فاقد دهیاری نیز مشمول دریافت این منابع هستند؛ به عنوان نمونه دهیاری روستای آساوله سنندج ۱۱ میلیارد ریال، دهیاری روستای دوشان ۱۰ میلیارد ریال و دهیاری روستای مالوجه قروه بیش از ۶ میلیارد ریال از عوارض مالیات بر ارزش افزوده در چهار ماه نخست امسال دریافت کرده‌اند.