به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعلهگری پیش از ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و با هدف تقویت منابع پایدار مدیریت شهری و روستایی، در سال ۱۴۰۴ مبلغ هزار و ۲۶ میلیارد تومان عوارض به شهرداریها و دهیاریهای استان کردستان پرداخت شده است.
وی با اشاره به رشد قابل توجه این رقم افزود: میزان پرداختیها در مقایسه با سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰ درصد افزایش داشته و این اعتبارات به یکهزار و ۷۰۴ نقطه شهری و روستایی در سطح استان اختصاص یافته است.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان بیان کرد: توزیع عوارض ارزش افزوده نقش مهمی در توسعه متوازن مناطق، اجرای پروژههای عمرانی، بهبود زیرساختها و ارتقای خدمات عمومی در شهرها و روستاهای استان دارد.
فعلهگری ادامه داد: در میان شهرداریهای استان، سنندج با دریافت ۲۶۳ میلیارد و ۴۶۷ میلیون تومان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و پس از آن شهرداریهای سقز با ۱۰۵ میلیارد تومان و مریوان با ۸۸ میلیارد و ۷۴۲ میلیون تومان در رتبههای بعدی قرار دارند.
وی افزود: همچنین شهرداریهای بانه، قروه، کامیاران و بیجار به ترتیب ۷۱، ۵۰، ۳۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و ۳۲ میلیارد تومان عوارض دریافت کردهاند و سایر شهرهای استان نیز متناسب با جمعیت و شاخصها از این منابع بهرهمند شدهاند.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان با اشاره به سهم دهیاریها گفت: در بخش دهیاریها نیز آساوله از توابع سنندج بیشترین میزان عوارض را دریافت کرده و پس از آن دهیاریهای دوشان و مالوجه در رتبههای بعدی قرار دارند.
فعلهگری در پایان با تأکید بر نقش مؤدیان مالیاتی خاطرنشان کرد: افزایش مشارکت مؤدیان و رشد درآمدهای مالیاتی، زمینهساز تقویت پرداخت عوارض ارزش افزوده و توزیع عادلانه منابع برای توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی استان خواهد بود.
