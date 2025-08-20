کشف ۱۵ میلیارد ریال کالای قاچاق در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدموسی حسینی عصر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان، طی اقدام اطلاعاتی از انتقال محموله‌ی کالای قاچاق در محور مواصلاتی استان سمنان باخبر شدند.

وی گفت: پلیس حین کنترل خودروهای عبوری در محور شهرستان شاهرود، به یک دستگاه کامیونت مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

حسینی ادامه داد: مأموران در بازرسی تخصصی از بار خودرو، انواع کالای قاچاق شامل، یک هزار و ۷۵۰ پاکت تنباکو میوه‌ای، یک هزار و ۴۰۴ عدد انواع حنای هندی، انواع لوازم آرایشی بهداشتی و… قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان سمنان ارزش این محموله را برابر نظر کارشناسان امر بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: خودرو پس از هماهنگی‌های لازم توقیف و فرد متخلف به مراجع قانونی معرفی شد.