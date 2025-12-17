سردار حسینی؛ توقیف کامیون قاچاق در سمنان؛ راننده فاقد مدارک معتبر بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان از استمرار کنترل و پایش محورهای مواصلاتی خبر داد و ادامه داد: این اقدام با هدف پیشگیری از مصادیق انواع قاچاق همواره در دستور کار پلیس استان سمنان است.

وی با تاکید بر اینکه نظارت و بازرسی در پاسگاه‌های بین راهی فعال است، افزود: با اشراف اطلاعاتی پلیس محموله‌های قاچاق شناسایی و در این ایست بازرسی‌ها توقیف می‌شوند.

فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به اینکه در راستای اجرای همین مأموریت ذاتی مأموران انتظامی محور سمنان به کامیونت عبوری مشکوک شدند، ابراز داشت: خودرو متوقف و دستور بازرسی آن صادر شد.

حسینی از کشف ۳۴ هزار و ۶۷۱ قلم انواع کالای قاچاق در این کامیونت خبر داد و تصریح کرد: این کالاها شامل خرده بار نظیر نوشیدنی، لوازم آرایش بهداشتی، انواع سیگار برند، اسباب بازی، تجهیزات پزشکی و ابزار آلات بود.

وی ارزش این کالاها را ۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه راننده فاقد مدارک معتبر قانونی و گمرکی بود لذا این کالاها قاچاق محسوب شده و متهم پرونده است.