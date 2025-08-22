  1. جامعه
  2. انتظامی
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۵۲

کشف بیش از یک میلیون قلم داروی غیرمجاز در انبار میدان پونک تهران

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از کشف یک میلیون و ۴۵۸ هزار قلم داروی غیرمجاز و کمیاب در انباری در میدان پونک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد فردی اقدام به دپو داروهای غیرمجاز و کمیاب در انبار شرکتی در میدان پونک کرده است.

وی افزود: مأموران با حکم قضائی محل را بازرسی کردند که محموله اقلام داروی غیرمجاز در آنجا رؤیت شد که فاقد هرگونه اسناد و مدارک گمرکی بود.

به گفته سردار افشاری، کالاها شامل تعداد یک میلیون و ۴۵۸ هزار و ۱۵۷ قلم انواع دارو غیرمجاز بوده که پرونده قضائی مربوطه تشکیل شد.

وی با بیان اینکه متهم راهی دادسرا شد، یادآور شد: ارزش ریالی اموال کشف شده بیش از ۴۵ میلیارد ریال است.

سردار افشاری از شهروندان درخواست کرد که در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با شماره تلفن‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند و موارد را گزارش دهند.

کد خبر 6567860

