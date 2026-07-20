کشف ۲۹ میلیارد ریال لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین عجم ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان اظهار کرد: در پی اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان یک مورد تخلف در سمنان مورد شناسایی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بررسی ها حاکی از عرضه و فروش لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق توسط فردی در بازار سمنان بود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان سمنان توضیح داد: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی‌های لازم با مرجع قضایی، مأموران بازرسی از انبار این فروشگاه را در دستور کار قرار دادند.

عرب یادآور شد: در جریان بازرسی شش هزار و ۴۳۴ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق و فاقد مجوز قانونی کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه ارزش این محموله برابر نظر کارشناسان ۲۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، افزود: در این رابطه پرونده تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.