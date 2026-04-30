۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

کشف ۳۳۰ قلم انواع کالای قاچاق در سرخه؛ کامیونت عبوری توقیف شد

سمنان- جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف ۳۳۰ قلم انواع کالای قاچاق در سرخه خبر داد و گفت: در این راستا کامیونت عبوری توقیف و راهی پارکینگ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود تقدیسی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان از عملکرد ایست و بازرسی‌ها تقدیر کرد و افزود: استمرار این طرح به منظور پیشگیری از مصادیق انواع قاچاق در دست اجرا است.

وی ادامه داد: بر اساس همین ماموریت ذاتی و برای ایجاد امنیت بیشتر در محورهای مواصلاتی ماموران انتظامی سرخه هنگام گشت و پایش محور به یک کامیونت عبوری مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به بازرسی از این خودرو، ادامه داد: ۳۳۰ قلم کالای قاچاق شامل لوازم آرایشی و بهداشتی، موادخوراکی، لوازم و تجهیزات ماهواره و تبلت و غیره از این خودرو کشف شده است.

تقدیسی اظهار داشت: برآورد

