کشف ۳۳۰ قلم انواع کالای قاچاق در سرخه؛ کامیونت عبوری توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود تقدیسی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان از عملکرد ایست و بازرسی‌ها تقدیر کرد و افزود: استمرار این طرح به منظور پیشگیری از مصادیق انواع قاچاق در دست اجرا است.

وی ادامه داد: بر اساس همین ماموریت ذاتی و برای ایجاد امنیت بیشتر در محورهای مواصلاتی ماموران انتظامی سرخه هنگام گشت و پایش محور به یک کامیونت عبوری مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به بازرسی از این خودرو، ادامه داد: ۳۳۰ قلم کالای قاچاق شامل لوازم آرایشی و بهداشتی، موادخوراکی، لوازم و تجهیزات ماهواره و تبلت و غیره از این خودرو کشف شده است.

تقدیسی اظهار داشت: برآورد