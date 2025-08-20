چهار مسیر منتهی به مصلی میزبان حرکت هیئات عزاداری ۲۸ صفر خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محسن محمودی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از برگزاری مراسم عزاداری به مناسبت ۲۸ صفر، سالروز رحلت جانسوز پیامبر اکرم (ص) و شهادت سبط اکبرش امام حسن مجتبی (ع)، روز جمعه در تهران با حرکت هیئات مذهبی به‌سوی مصلای امام خمینی (ره) خبرداد.

محمودی با اعلام این خبر اظهار داشت: ۲۸ صفر روز مصیبت و عزای امت اسلامی است؛ روزی که جامعه اسلامی در غم رحلت پیامبر رحمت (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) به سوگ نشست.

وی افزود: با توجه به تقارن ۲۸ صفر با روز جمعه، دستجات عزاداری از چهار مسیر اصلی شامل چهارراه شهید قدوسی، خیابان شهید مفتح، خیابان میرعماد و خیابان سهروردی از ساعت ۱۱ صبح به سمت مصلای امام خمینی (ره) حرکت خواهند کرد و ورود هیئات از درب شماره ۳ مصلی انجام می‌شود. عزاداران پس از قرائت زیارت پیامبر اعظم (ص) در نماز جمعه تهران نیز شرکت می‌کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به برگزاری مراسم مشابه در سراسر استان گفت: در تمامی شهرستان‌ها، مساجد، هیئات مذهبی و نمازهای جمعه، مراسم عزاداری و قرائت زیارت پیامبر اکرم (ص) در شب و روز ۲۸ صفر برگزار خواهد شد.

محمودی همچنین به سالروز شهادت امام رضا (ع) در آخرین روز ماه صفر اشاره کرد و افزود: همزمان با این روز، مراسم عزاداری در بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها و هیئات مذهبی سراسر استان تهران برگزار خواهد شد. وی از برپایی مراسم باشکوه خادمیاران رضوی استان تهران در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) شهرری در روز شهادت امام رضا (ع) ساعت ۱۶ خبر داد.

وی ادامه داد: برپایی موکب‌های خدماتی در مسیر زائران امام رضا (ع) در مشهد مقدس، ایستگاه‌های صلواتی در سطح استان تهران و راه‌اندازی دسته‌های عزاداری از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این ایام است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در پایان تأکید کرد: عرض ادب به ساحت پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) مصداق بارز تعظیم شعائر الهی است و از مردم ولایتمدار و انقلابی استان دعوت می‌شود با حضور پرشور در این مراسم معنوی، از فیوضات و برکات آن بهره‌مند شوند.