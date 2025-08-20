گلستان آماده میزبانی از زائران مشهد مقدس در ایام پایان ماه صفر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی، شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد خدمات سفر استان که به‌منظور آماده‌سازی گلستان برای میزبانی از زائران مشهد مقدس در ایام پایان ماه صفر برگزار شد، بر لزوم ایجاد آمادگی کامل در استان برای ارائه خدمات بهتر به زائران تأکید کرد.

حمیدی در این جلسه اظهار کرد: استان گلستان با موقعیت ویژه‌ای که در مسیر زائران مشهد دارد، باید در ایام پایان ماه صفر به الگویی در خدمت‌رسانی، همدلی اجتماعی و بهره‌برداری فرهنگی و اقتصادی از این فرصت تبدیل شود.

حمیدی افزود: این اقدامات هدفشان ایجاد تجربه‌ای مثبت برای زائران و گردشگران و ارائه بهترین خدمات ممکن در این ایام است.

در این جلسه، دستگاه‌های اجرایی استان گلستان موظف شدند تا با تقویت خدمات درمانی و امدادی، کنترل کیفیت خدمات عمومی، تجهیز اماکن اسکان موقت، آمادگی زیرساخت‌های رفاهی، مدیریت ترافیک و امنیت جاده‌ای و همچنین برگزاری برنامه‌های فرهنگی با رعایت شئونات مذهبی از زائران پذیرایی کنند.

