بهرام درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از انسداد چاه‌های غیرمجاز، علاوه بر مطالبه خسارت به آبخوان، مالک این چاه‌ها از طریق مجاری قانونی به دستگاه قضا معرفی می‌شود و با حفاران و سازندگان دستگاه‌های غیرمجاز نیز برخورد خواهیم کرد.

وی با اشاره به وضعیت منابع آبی استان افزود: آسیب‌های جدی به سفره‌های آب زیرزمینی کرمانشاه وارد شده که این مسئله یکی از عوامل اصلی کمبود منابع آب و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی به شمار می‌رود. امروز حدود پنج هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان داریم و طبق تکلیف وزارت نیرو باید تا پایان سال یک‌هزار و ۲۹ حلقه از این چاه‌ها مسدود شود.

درویشی بیان کرد: انسداد این چاه‌ها علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع، موجب صرفه‌جویی قابل توجهی در آب‌های زیرزمینی خواهد شد. در همین راستا، با دستور مقام محترم دادستان و معاون ایشان و با همکاری نیروهای انتظامی، روند پر کردن چاه‌های غیرمجاز در مناطق مختلف آغاز شده است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای کرمانشاه ادامه داد: امروز انسداد ۸۰ حلقه چاه در دستور کار قرار دارد و در صورت تداوم همکاری عوامل اجرایی، این روند ادامه خواهد یافت. خوشبختانه مردم نیز پیگیر این موضوع هستند و از ما می‌خواهند که برخورد جدی با این معضل داشته باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: انسداد چاه‌های غیرمجاز مأموریتی ضروری و ادامه‌دار برای نجات ذخایر آبی استان است. اگرچه اقدامات خوبی انجام شده اما به دلیل گستردگی مشکل، این روند باید با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود و هم‌زمان فرهنگ‌سازی در زمینه صرفه‌جویی و ارائه راهکارهای جایگزین برای تأمین آب نیز در دستور کار قرار گیرد.