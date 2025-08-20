به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع چهارشنبه شب در نشست شورای هماهنگی بنیاد حفظ آثار و بزرگداشت چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس با تجلیل از فداکاری‌های رزمندگان و ایثارگران اظهار کرد: پاسداشت این فداکاری‌ها و تبیین و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید وظیفه همه ماست.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب از ایستادگی ملت در برابر دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تجلیل کردند و این ایستادگی را نشانه بزرگی ملت دانستند و از اصطلاح «اتحاد عظیم ملی» یاد کردند که همه باید در تقویت این گفتمان اهتمام ورزیم.

استاندار بوشهر با تاکید بر برگزاری باشکوه برنامه‌های هفته دفاع مقدس خاطر نشان کرد: باید در این مناسبت، برنامه‌های باکیفیت و با محتوای غنی و خلاقانه، تولید و از ابزار هنر به نحو شایسته بهره ببریم.

زارع یادآور شد: انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جدید مورد تاکید است و برنامه‌های بزرگداشت دفاع مقدس نباید صرفاً در مرکز استان یا مراکز شهرستان‌ها برگزار شود، بلکه در تمام مناطق باید این برنامه‌ها تداوم یابد.

وی با بیان اینکه تبیین منطقی، دقیق، خلاقانه و هنرمندانه رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس امری ضروری است اظهار کرد: دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای خصوصاً صدا و سیمای مرکز استان نسبت به تولید محتواهای جذاب و با کیفیت اقدام کنند.

استاندار بوشهر با تاکید بر اینکه تکریم شهدا وظیفه همه مدیران و مردم است گفت: برنامه‌های تجدید بیعت با شهدا، باید پرشور و باشکوه برگزار شود.

زارع ادامه داد: مدیران دستگاه‌های اجرایی، نسبت به گردآوری خاطرات رزمندگان و ایثارگران شاغل در زیرمجموعه خود اقدام کنند تا به عنوان یک سند افتخار، منتشر شود و بدیهی است که یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های سربلندی کشور ما، مقاومت و ایستادگی ملت قهرمان بوده است.