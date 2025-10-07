به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کنعانی زهره سه‌شنبه در نشست بررسی مسائل میانکاله، بر اهمیت همکاری مستمر و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، جوامع محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید کرد.

کنعانی با اشاره به نقش کلیدی میانکاله در حفظ تنوع زیستی و اکوسیستم‌های منطقه گفت اجرای موفق این برنامه نیازمند تعامل مستمر و هم‌افزایی همه نهادهای مرتبط است تا بتوانیم ضمن حفظ ارزش‌های طبیعی، منافع معیشتی مردم ساکن در این منطقه را نیز تأمین کنیم.

وی افزود: محیط زیست مازندران با بهره‌گیری از داده‌های علمی و تیم کارشناسی متخصص، آمادگی دارد برنامه‌های حفاظتی و احیایی را به‌صورت منسجم و هدفمند به اجرا درآورد.

در ادامه جلسه، فرماندار بهشهر نیز با بیان جایگاه مهم و جهانی میانکاله اظهار داشت این منطقه زیست‌کره یک سرمایه ملی و بین‌المللی است و حفاظت از آن وظیفه‌ای فراتر از یک نهاد خاص است.

محمد حامدی‌رستمی بر ضرورت مشارکت فعال دستگاه‌ها، مردم محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید کرد و گفت فرمانداری بهشهر آماده است با برگزاری جلسات منظم و ایجاد سازوکارهای همکاری مشترک، اجرای برنامه اقدام را به شکل مؤثر در شهرستان پیگیری کند.

به گزارش مهر، این برنامه اقدام که پیش‌تر با هدف حفاظت و احیای اکوسیستم‌ها و گونه‌های جانوری در زیست‌بوم‌های خشکی و آبی میانکاله تدوین شده، در راستای تقویت تاب‌آوری زیست‌بوم‌ها در برابر تهدیدات محیط‌زیستی و انسانی طراحی شده است.