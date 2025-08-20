به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی چهارشنبه شب در نشست با معاون عمرانی استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی با ارائه گزارشی از وضعیت پروژههای در دست اجرا و نیازهای عمرانی شهرستان، بر اهمیت تسریع در روند اجرایی پروژهها تاکید کرد.
فرماندار تنگستان به فرصتها و چالشهایی که در مسیر توسعه زیرساختهای شهرستان وجود دارد، اشاره کرد و خواستار حمایت و همکاری بیشتر مسئولان استانی در این زمینه شد.
شاپور رجایی، معاون عمرانی استاندار بوشهر نیز با بیان اینکه دولت به دنبال تسریع در روند اجرایی پروژههای عمرانی در جهت ارتقای زیرساختهای استان است، اهمیت تخصیص به موقع اعتبارات را یادآور شد و بر لزوم پیگیری مستمر برای تحقق این اهداف تاکید کرد.
در پایان این نشست، تصمیمات لازم جهت تسهیل در روند اجرایی پروژهها و تخصیص سریعتر اعتبارات اتخاذ شد.
