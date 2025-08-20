به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر عصر امروز چهارشنبه در همایش طرح سه میم (پیوند مسجد، مدرسه، منزل) اظهار کرد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، گامی بلند برای گذار از آموزش تک‌بعدی مبتنی بر محفوظات به سوی تعلیم و تربیتی جامع و چندساحتی بود. وی با اذعان به پیشرفت‌های حاصل‌شده طی ۱۲ تا ۱۳ سال گذشته، تصریح کرد که هنوز تا اجرای کامل این سند فاصله زیادی باقی مانده است.

علی‌فر با استناد به توصیه‌های اخیر وزیر آموزش و پرورش، بیان کرد: تعلیم و تربیت زمانی اثربخش خواهد بود که ذهن و روان دانش‌آموزان برای پذیرش آموزش آماده شود. بدون این آمادگی، انتقال صرف دانش به نتایج مطلوب منجر نخواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی، افزود: دانش‌آموز تنها بخشی از روز را در مدرسه سپری می‌کند و بخش عمده تربیت او در بستر خانواده و جامعه شکل می‌گیرد. بنابراین، پیوند نهادهایی مانند خانواده، مسجد و دیگر ارکان اجتماعی با آموزش و پرورش، نه‌تنها به تثبیت یادگیری کمک می‌کند، بلکه می‌تواند آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از تعریف ۱۵ اولویت اساسی برای آموزش و پرورش استان بر اساس سند تحول بنیادین خبر داد و گفت: یکی از این اولویت‌ها، جلب مشارکت همه اقشار جامعه در حمایت از تعلیم و تربیت است. ما از هر ظرفیتی که بتواند به ارتقای نظام آموزشی کمک کند، استقبال می‌کنیم.

علی‌فر، نقش مدیران و معلمان را در تحقق اهداف تعلیم و تربیت محوری دانست و خطاب به مدیران مدارس تأکید کرد: تحول در آموزش و پرورش بدون همکاری فعال شما ممکن نیست. بهترین برنامه‌ها نیز در صورت عدم اجرای دقیق در سطح مدارس، به نتیجه نخواهد رسید.

این همایش با حضور مدیران مدارس، نمایندگان نهادهای اجتماعی و فعالان حوزه تعلیم و تربیت برگزار شد و بر تقویت همکاری بین مسجد، مدرسه و منزل به‌عنوان راهکاری برای تحقق اهداف سند تحول بنیادین تأکید داشت.