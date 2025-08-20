محمدرضا دشتی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هیچ‌گونه رایزنی یا پیگیری در موضوع شناورها از سوی رئیس دادگاه عمومی با مجموعه عملیات عمومی یا مدیرعامل پایانه‌های نفتی ایران انجام نشده و خدمات‌رسانی دریایی به مردم جزیره طبق برنامه ادامه دارد.

مدیر عملیات عمومی خارگ، با اشاره به آخرین وضعیت ناوگان دریایی در خطوط بوشهر و گناوه اظهار داشت: یک شناور در مسیر خارگ گناوه به‌طور روزانه دو سرویس رفت و برگشت در صبح و ظهر ارائه می‌دهد و به زودی نیز شناور دیگری که در حال انجام تعمیرات اساسی سالیانه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان بنادر است، به این خط بازخواهد گشت.

وی درباره شرایط مسیر بوشهر نیز توضیح داد: شناور طی پنج ماه گذشته بدون وقفه خدمات‌رسانی کرده است و با توجه به نزدیک‌شدن به فصل پاییز و زمستان، تعمیرات موتور آن در مقطع فعلی که میزان تقاضای سفر پس از تابستان کاهش می‌یابد در حال انجام است. این اقدام با هدف آماده‌سازی ناوگان برای ایام پرتردد در فصول پاییز و زمستان انجام می‌شود.

مدیر عملیات عمومی خارگ افزود: در حال حاضر بر اساس میزان تقاضای سفر، شناورهای فعال موجود توان تأمین نیاز تردد روزانه شهروندان را دارند و تمام تلاش مدیریت عملیات عمومی بر این است که هیچ خللی در رفت‌وآمد مردم ایجاد نشود.

دشتی‌زاده خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود نهادهای مسئول از طریق کانال‌های رسمی و بررسی میدانی در جریان شرایط قرار گیرند؛ چرا که انتشار اطلاعات نادرست می‌تواند فضای عمومی را ملتهب و خدمات‌رسانی را دچار سوءبرداشت کند.