دستگاه قضایی برای خدمت به مردم خارگ در کنار نهادهای اجرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی واعظ ظهر چهارشنبه در نشست با مدیر عملیات عمومی خارگ اظهار کرد: دستگاه قضائی در کنار مجموعههای اجرایی قرار دارد تا هر مشکل حقوقی یا اداری که مانع اجرای پروژههای خدماتی میشود، با سرعت و شفافیت رفع شود. وی گفت که نگاه مردممحور و عملیاتی، اساس کار ما در رسیدگی به نیازهای روزمره شهروندان است.
وی با قدردانی از همراهی مدیریت عملیات عمومی خارگ در جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: همافزایی و همگرایی بین نهادها باعث میشود پروژهها و خدمات به شکل ملموس برای مردم قابل مشاهده باشد. تشکیل کارگروههای مشترک، پیگیری مستمر و اطلاعرسانی شفاف، اقداماتی هستند که مردم نتیجه آن را در زندگی روزمره خود خواهند دید و اعتماد بیشتری به دستگاهها پیدا خواهند کرد.
رئیس دادگاه عمومی خارگ تأکید کرد: حل مشکلات مردم جزیره فقط با همکاری دستگاهها و همت جمعی امکانپذیر است و همه تلاش ما معطوف به این است که ساکنان خارگ هر روز خدمات بهتر و ملموستری دریافت کنند.
