به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی چهارشنبه شب در نشست شورای اداری شهرستان دشتی با تأکید بر تأثیر نقش‌آفرینی آحاد افراد در جامعه اظهار داشت: این هنر ماست که در هر جایگاهی که قرار بگیریم بتوانیم نقشی مؤثر ایفا کنیم.

رضا مقاتلی با یادآوری حادثه تلخ اردیبهشت‌ماه سال گذشته افزود بسیاری گمان می‌کردند در پی این اتفاق تلخ کشور دچار بحران و مشکل می‌شود اما از آن‌جا که تکیه‌گاه اصلی این کشور خود مردم هستند، مسیر کشور با همراهی و حمایت مردم با اقتدار ادامه یافت.

وی حضور پرشور و نقش‌آفرینی مردم در انتخابات را عامل اصلی تداوم اقتدار کشور دانست و گفت: رویکرد دولت «وفاق» بر این مبناست که وفاق در افکار و باورهای مردم شکل گیرد.

مقاتلی بیان کرد: صداقت با مردم، عدالت و کارآمدی از اصول محوری گفتمان این دولت و شخص رئیس جمهور محترم است و همین رویکرد در استان بوشهر حسب تاکید استاندار محترم و همچنین در شهرستان دشتی نیز مورد توجه و جهت بخشی قرار گرفته است.

فرماندار دشتی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی دولت، بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی و نیروهای کارآمد است؛ وزیر کشور و استاندار بوشهر نیز بر همین اساس عمل کرده‌اند و ما نیز در انتصابات شهرستان تلاش کرده‌ایم این اصل را رعایت کنیم.

وی ضمن معرفی حسین طهماسبی به‌عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دشتی اظهار داشت: طهماسبی از نیروهای باتجربه است که سابقه بخشداری و فعالیت در فرمانداری دو شهرستان را در کارنامه خود دارد.

مقاتلی تأکید کرد: مدیران باید تا پایان دوره مسئولیت خدمت صادقانه به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی همچنین با تقدیر از تلاش‌های اکبر قائدی در دوران تصدی مسئولیت معاونت سیاسی فرمانداری دشتی برای وی در ادامه دوران کاری و خدمتی ایشان آرزوی موفقیت کرد.

مقاتلی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ۱۵۹ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۹ همت در هفته دولت در شهرستان دشتی افتتاح و اجرا خواهد شد.

در پایان این نشست، از خدمات اکبر قائدی قدردانی و حسین طهماسبی به سمت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دشتی معرفی شد.