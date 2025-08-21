  1. استانها
برگزاری نخستین دوره مربی گری درجه سه غارنوردی در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-رئیس هئیت کوهنوردی و صعودهای صعودهای ورزشی کهگیلویه و بویراحمد گفت:نخستین دوره مربی گری درجه سه غارنوردی در این استان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زریر حسین‌زاده در آئین افتتاحیه آزمون ورودی مربیگری درجه سه غارنوردی با حضور جمعی از کارآموزان، ممتحنین و مدرسان اعزامی از فدراسیون اظهار کرد: رشته غار نوردی یکی از رشته‌های خاص زیر مجموعه شاخه‌های هئیت کوهنوردی وصعودهای ورزشی محسوب می‌گردد.

وی افزود: غارنوردی یکی از فعالیت‌های چالش. برانگیز و هیجان آور دانست که توسط ترکیبی از ورزش، ماجراجویی و تحقیقات علمی را در بر می‌گیرد.

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان کهگیلویه وبویراحمد غار نوردی را یکی از رشته‌های دنیایی از تاریکی و ماجراجویی عنوان کرد.

وی افزود: استان دارای پتانسیل فراوانی در بحت وجود غارهای خدادای عنوان کرد و افزود بعلت عدم داشتن مربی در استان تا کنون اکتشافات دقیق و کامل در استان از این غارها صورت نگرفته است.

حسین زاده یکی از دغدغه‌های استان نبود مربی درجه سه غارنوردی در استان بود که با مکاتبات و رایزنی با فدراسیون میزبانی آزمون ورودی درجه سه مربیگری غارنوردی به استان اختصاص و از تاریخ ۲۹ مرداد ماه به مدت دوروز در یاسوج در حال برگزاری است و تعداد حدود ۲۰ نفر از سراسر استان توسط ممتحنین مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی بیان کرد: مربیان باید داری روزمه ۱۰۰۰ متر پیمایش غارنوردی را در سوابق خود داشته و در آزمون با موفقیت بتوانند به عنوان مربی به جامعه کوهنوردی تحویل گردند.

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان کهگیلویه و بویراحمد، تاکید کرد:: «برگزاری این آزمون با هدف ارتقای سطح علمی و فنی مربیان غارنوردی در استان صورت گرفته و نقش مهمی در توسعه این رشته تخصصی ایفا خواهد کرد.»

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های طبیعی استان در زمینه غارها و جاذبه‌های زمین‌شناسی، تربیت مربیان متخصص می‌تواند زمینه‌ساز رشد گردشگری ماجراجویانه و علمی در منطقه باشد.

حسین زاده اضافه کرد: این دوره با نظارت مستقیم فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی کشور برگزار می‌شود و شامل آموزش‌های تخصصی در زمینه ایمنی، تکنیک‌های پیمایش، شناخت غارها و اصول مربیگری است.

