برگزاری نخستین دوره مربی گری درجه سه غارنوردی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، زریر حسینزاده در آئین افتتاحیه آزمون ورودی مربیگری درجه سه غارنوردی با حضور جمعی از کارآموزان، ممتحنین و مدرسان اعزامی از فدراسیون اظهار کرد: رشته غار نوردی یکی از رشتههای خاص زیر مجموعه شاخههای هئیت کوهنوردی وصعودهای ورزشی محسوب میگردد.
وی افزود: غارنوردی یکی از فعالیتهای چالش. برانگیز و هیجان آور دانست که توسط ترکیبی از ورزش، ماجراجویی و تحقیقات علمی را در بر میگیرد.
رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان کهگیلویه وبویراحمد غار نوردی را یکی از رشتههای دنیایی از تاریکی و ماجراجویی عنوان کرد.
وی افزود: استان دارای پتانسیل فراوانی در بحت وجود غارهای خدادای عنوان کرد و افزود بعلت عدم داشتن مربی در استان تا کنون اکتشافات دقیق و کامل در استان از این غارها صورت نگرفته است.
حسین زاده یکی از دغدغههای استان نبود مربی درجه سه غارنوردی در استان بود که با مکاتبات و رایزنی با فدراسیون میزبانی آزمون ورودی درجه سه مربیگری غارنوردی به استان اختصاص و از تاریخ ۲۹ مرداد ماه به مدت دوروز در یاسوج در حال برگزاری است و تعداد حدود ۲۰ نفر از سراسر استان توسط ممتحنین مورد ارزیابی قرار میگیرند.
وی بیان کرد: مربیان باید داری روزمه ۱۰۰۰ متر پیمایش غارنوردی را در سوابق خود داشته و در آزمون با موفقیت بتوانند به عنوان مربی به جامعه کوهنوردی تحویل گردند.
رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان کهگیلویه و بویراحمد، تاکید کرد:: «برگزاری این آزمون با هدف ارتقای سطح علمی و فنی مربیان غارنوردی در استان صورت گرفته و نقش مهمی در توسعه این رشته تخصصی ایفا خواهد کرد.»
وی افزود: با توجه به ظرفیتهای طبیعی استان در زمینه غارها و جاذبههای زمینشناسی، تربیت مربیان متخصص میتواند زمینهساز رشد گردشگری ماجراجویانه و علمی در منطقه باشد.
حسین زاده اضافه کرد: این دوره با نظارت مستقیم فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی کشور برگزار میشود و شامل آموزشهای تخصصی در زمینه ایمنی، تکنیکهای پیمایش، شناخت غارها و اصول مربیگری است.
