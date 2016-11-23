عباس چشمه قصابانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه هماندیشی مربیان کوهنوردی همدان اظهار داشت: نخستین جلسه کمیته مربیان هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان همدان با گرامیداشت یاد و خاطره مربی کوهنوردی، شهید محمدحسین بشیری در سالن جلسات مجموعه سنگنوردی زندهیاد فرهاد میرزاجانی برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه که مربیان کوهنوردی استان همدان حضور داشتند مقرر شد مربیان فعال استان در پورتال فدراسیون کوهنوردی ثبتنام کنند تا علاوه بر محفوظ ماندن حقوقشان از دورههای آموزشی فدراسیون کوهنوردی بهرهمند شوند.
نایبرئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان همدان با اشاره به مسائل مطرحشده در این جلسه گفت: مقرر شد تا مربیان غیرفعال نیز در دورههای آموزشی رایگان هیئت کوهنوردی شرکت کنند و پس از افزایش سطح و بهروزرسانی دانستههای خود در بازآموزیهای فدراسیون شرکت کرده و مجوز برگزاری کلاسهای آموزشی را دریافت کنند.
چشمه قصابانی عنوان کرد: در پنج بخش صعودهای ورزشی، دیواره نوردی، یخ و برف، غارنوردی و کوهپیمایی از بین مربیان در هر بخش یک نفر بهعنوان نماینده مشخص شد تا رابط سایر مربیان در بخش خود با کمیته مربیان هیئت کوهنوردی باشد تا در قالب یک کارگروه فعالیت کند.
وی با اشاره به فعالیت کوهنوردان همدانی و علاقه مردم همدان به ورزش کوهنوردی بیان کرد: اگر بخواهیم تعداد علاقهمندان این رشته را بگویم باید گفت در یک روز تعطیل که هوا مناسب است بیش از ۱۰ هزار نفر از مردم همدان به کوهنوردی میپردازند.
نایبرئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان همدان عنوان کرد: در حال حاضر بهطور سازماندهی شده تعداد ۹۰۰ نفر بیمهشده ورزشی در رشته کوهنوردی و سنگنوردی فعال هستند، و خانوادههای همدانی دید بسیار مثبتی نسبت به این رشته دارند و فرزندان آنها بهراحتی میتوانند وارد این رشته ورزشی شوند.
وی یادآور شد: همچنین بیش از ۵۰ مربی در رشتههای مختلف صخرهنوردی، یخ نوردی، کوهنوردی در این رشته فعالیت میکنند و خوشبختانه هیئت کوهنوردی استان همدان از مربیان بادانش فنی بهروز و باتجربهای برخوردار است.
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