به گزارش خبرنگار مهر، مورخ پنجشنبه بیست و سوم مرداد ماه ۱۴۰۴؛ امروز در محدوده دریایی استان افزایش سرعت باد و در ارتفاعات استان رشد ابر و رگبار پراکنده باران و همچنین افزایش دمای بیشینه بویژه در نقاط شرقی استان پیش بینی می‌شود.

طی امروز با افزایش سرعت بادهای شرقی- جنوب شرقی، دریا متلاطم خواهد شد.

توصیه می‌شود شناورهای سبک از تردد خودداری کنند. از فردا، جمعه ۲۴ مرداد تا اوایل هفته آینده، مناطق دریایی استان با وزش باد شدید شزقی-جنوب شرقی مواج خواهد بود.

بیشینه سرعت باد در جمعه و شنبه گاهی به بیش از ۴۵ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج به محدوده ۱۸۰ سانتیمتر خواهد رسید.

توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر و اسکله‌های استان صورت بپذیرد.

در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان رشد ابر و رگبار پراکنده باران و رعد و برق مورد انتظار است. در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات اجتناب شود.

به لحاظ دمایی تا روز پنجشنبه ۲۳ مرداد، افزایش ۲ تا ۴ درجه‌ای دمای بیشینه، به ویژه در نیمه شرقی استان پیش بینی می‌شود. از روز جمعه از میزان دمای بیشینه کاسته خواهد شد.