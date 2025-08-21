به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر شیری صبح پنجشنبه در مراسم روز جهانی مسجد که به صورت متمرکز در مسجد جامع سنندج برگزار شد، ضمن تبریک این روز به حاضران اظهار داشت: روز جهانی مسجد یادآور نقش بی‌بدیل این خانه‌های خدا در عرصه‌های علمی، تربیتی، اخلاقی، اجتماعی و حتی سیاسی و نظامی است.

وی با اشاره به واقعه آتش‌زدن مسجدالاقصی توسط رژیم صهیونیستی در ۵۶ سال پیش گفت: نامگذاری روز جهانی مسجد در تقویم جمهوری اسلامی با هدف صیانت از این مکان‌های مقدس و تاکید بر اهمیت جایگاه آن در میان مسلمانان جهان صورت گرفته است.

امام جمعه مسجد امام حسین کامیاران افزود: دشمنان اسلام همواره کوشیده‌اند نقش فرهنگی و اجتماعی مسجد را کم‌رنگ کنند، چرا که می‌دانند مسجد پایگاه اصلی تربیت دینی و استحکام بنیان‌های ایمانی مسلمانان است.

وی با نقل سخنی از «گلادستون» نخست‌وزیر وقت انگلستان تصریح کرد: سیاستمداران استعمارگر دریافته بودند تا زمانی که قرآن، پیامبر اسلام (ص) و حج در میان مسلمانان زنده باشد، نمی‌توانند به اهداف استعماری خود دست یابند، و به همین دلیل تلاش داشته‌اند مساجد و مراکز دینی را تضعیف کنند.

حجت‌الاسلام شیری تاکید کرد: مسجد همواره مرکز نشر معارف اسلامی، دفاع از پیامبر (ص) و پاسداری از فرهنگ قرآن بوده است و بر همه ما واجب است برای آبادانی و تقویت مساجد هم در بعد مادی و هم معنوی تلاش کنیم.