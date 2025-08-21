کار پرسپولیس بیخ پیدا کرد؛ مدافع خارجی مجوز بازی نگرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سرژ اوریه به دلیل ابتلاء به بیماری هپاتیت نمی‌تواند تا زمان صدور مجوز بازی، در لیگ برتر ایران بازی کند

سازمان لیگ که منتظر دریافت مجوز پزشکی ایفمارک برای صدور مجوز بازی بازیکنان لیگ برتری بود به دلیل عدم تأیید این مرکز پزشکی به مدیران پرسپولیس اعلام کرده با وجود ثبت قرارداد، اجازه بازی به وی داده نمی‌شود.

سازمان لیگ فوتبال قرار است پس از دریافت مجوز ایفمارک اقدام به صدور کارت بازی برای این بازیکن کند در غیر اینصورت اوریه نمی‌تواند در لیگ برتر فوتبال ایران بازی کند.

این در حالی است که باشگاه پرسپولیس مدعی است سه متخصص عفونی اعلام کرده اند اوریه مبتلا به درجه‌ای خفیف و غیر قابل سرایت هپاتیت است و مشکلی برای بازی کردن ندارد.