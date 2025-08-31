  1. جامعه
فردا مراکز منتخب معاینه فنی شهر تهران فعال است

مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از فعالیت ۱۹ مرکز معاینه فنی در روز شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع) در پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی مدیر عامل ستاد معاینه فنی ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن شهادت امام حسن عسکری (ع) گفت: در روز دوشنبه ۱۰ شهریور ماه مصادف با شهادت امام حسن عسکری (ع) مراکز سراج، نیایش، شهید آبشناسان، شقایق، دماوند، خاوران، امام رضا (ع)، شهدای زمان آباد، فداییان اسلام، شهید حکیم و واحدهای سیار جیحون، بوتان، شریعتی (دو واحد)، شهید کلاهدوز، اتحاد، یاس فاطمی، گیلان، بوعلی از ساعت ۷ صبح الی ۱۴ فعال هستند.

وی ادامه داد: ضمن اینکه مراکز معاینه فنی شهر تهران و واحدهای سیار در تمام ایام هفته از شنبه تا پنج شنبه به مدت ۱۱ ساعت از ساعت ۷ الی ۱۸ فعال بوده و در روزهای جمعه مراکز نیایش، شهید آبشناسان، دماوند، خاوران، امام رضا (ع)، شهدای زمان آباد، فداییان اسلام و واحدهای سیار جیحون، بوتان، شهید کلاهدوز، اتحاد، یاس فاطمی از ساعت ۷ صبح الی ۱۴ آماده خدمت رسانی به شهروندان است.

میرزایی قمی در خصوص فعالیت مراکز معاینه فنی شهر تهران در ایام تعطیلات روزهای پایانی فصل تابستان گفت: با توجه به افزایش سفرهای تابستانی در این ایام با استفاده از خودروهای شخصی و اهمیت انجام معاینه فنی پیش از سفر به منظور اطمینان از صحت و سلامت ایمنی خودرو، جهت رفاه حال و تسهیل در خدمت رسانی به شهروندان، این مجموعه نسبت به ارائه خدمات در روزهای تعطیل اقدام نموده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر در کلیه مراکز معاینه فنی پذیرش به صورت حضوری و اینترنتی انجام می‌شود. البته توصیه می‌شود به منظور مدیریت زمان و جلوگیری از ایجاد صف در مراکز شهروندان حدالامکان از مراجعه اینترنتی استفاده کنند.

