پلیس راهور تهران ۲۲ هزار خودروی آلاینده را جریمه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ، با تشریح اقدامات پلیس در کنترل خودروهای فرسوده و آلاینده گفت: در قانون هوای پاک، ۲۴ دستگاه به‌طور مستقیم مسئولیت دارند و پلیس مجری مصوبات قانونی است. بر اساس آئین‌نامه، هر وسیله نقلیه‌ای که عیب و نقص فنی دارد، حق تردد در معابر را ندارد و باید سریعاً برای رفع نقص به تعمیرگاه مراجعه کند.

وی افزود: در تهران نرم‌افزار سامانه سیمفا روی دستگاه‌های کارشناسان نصب شده تا در گشت‌های میدانی وضعیت خودروها به صورت برخط بررسی شود. حتی اگر خودرو برگه معاینه فنی معتبر داشته باشد، اما نقص فنی مشهود داشته باشد، آن برگه درجا باطل می‌شود.

سرهنگ کشیر با اشاره به جریمه ۲۲ هزار خودروی آلاینده طی ۲۴ روز مردادماه گفت: از این تعداد، ۱۴ هزار خودرو به دلیل نقص فنی، ۶ هزار خودرو به علت نداشتن برگه معاینه فنی و ۲ هزار خودرو به دلیل دودزایی جریمه شده‌اند.

وی توضیح داد که این اقدامات الزامی است، اما کافی نیست: اعمال قانون به‌تنهایی مسکن موقت است. ممکن است راننده برای جلوگیری از جریمه چند ماهی مشکل را رفع کند، اما با کیفیت نامناسب قطعات و استفاده نادرست، مشکل برمی‌گردد.

معاون اجتماعی پلیس راهور با تأکید بر نقش سایر نهادها تصریح کرد: وزارت صمت باید بر کیفیت تولید قطعات نظارت کند، سازمان محیط‌زیست نیز باید پای کار بیاید و بانک‌ها باید سازوکاری برای نوسازی ناوگان فراهم کنند تا رانندگان به دلیل هزینه‌های سنگین، مجبور به ادامه استفاده از خودروهای آلاینده نباشند.

وی راهکار پایدار را توسعه حمل‌ونقل عمومی و پاک دانست و افزود: شهرداری وعده داده تا پیش از آغاز سال تحصیلی ۴۰۰ دستگاه اتوبوس برقی را وارد چرخه کند. باید به سوی برقی‌سازی ناوگان تاکسیرانی و حتی خودروهای شخصی برویم. پلیس تهران نیز هم‌اکنون از خودروهای برقی استفاده می‌کند و خواهان حذف تدریجی سوخت فسیلی است.

سرهنگ کشیر در پایان تأکید کرد: حل بحران آلودگی هوا تنها با جریمه و برخورد ممکن نیست؛ این وظیفه‌ای ملی است که همه دستگاه‌ها باید با هم به آن ورود کنند تا هوای پاک سهم واقعی شهروندان شود.