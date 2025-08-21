  1. استانها
  2. لرستان
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۲۸

۱۸ فقره جرایم سایبری در دورود کشف شد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی دورود از کشف ۱۸ فقره جرایم سایبری طی ۷۲ ساعت گذشته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان امروز پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: داشت: در پی مراجعه چند شهروند به پلیس فتا دورود و اعلام اینکه مبالغی از حساب شخصی آنها برداشت شده است، مراتب در دستور کار پلیس فتا این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس فتا پس از بررسی‌های همه‌جانبه و با بهره‌گیری از شیوه‌های پلیسی و علمی موفق شدند دو نفر را دراین‌رابطه شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی دورود با بیان اینکه ۱۸ فقره کلاهبرداری از متهمان کشف و مبلغ دو میلیارد ۲۰۰ میلیون ریال وجوه برداشتی شکات به‌حساب آنها برگشت داده شد، تصریح کرد: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ نوریان با بیان اینکه پلیس فتا با رصد و پایش فضای سایبری، با مجرمان و کلاهبرداران با جدیت برخورد می‌کند، گفت: کاربران می‌توانند مشکلات خود را در خصوص فضای مجازی با مراجعه حضوری و همچنین با شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های سایبری از کارشناسان پلیس فتا راهنمایی و مشاوره لازم را دریافت کنند و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام‌رسان‌های موبایلی مراتب را از طریق نشانی پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی اطلاع دهند.

