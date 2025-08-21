لزوم تقویت و اصلاح طرح «پزشک خانواده» در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری صبح پنجشنبه در نشست مشترک مسئولان حوزه سلامت کشور و استان فارس، با اشاره به جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بهعنوان ثمره قرنها مجاهدت ملت، گفت: کارگزاران این نظام باید در هر حوزهای با رویکردی مردمی، متعهدانه و مسئولانه عمل کنند.
وی اجرای طرح پزشک خانواده را گامی مؤثر در تحقق عدالت درمانی و صیانت از سلامت عمومی عنوان کرد و با تاکید بر اهمیت ۲ نعمت بنیادین سلامت و امنیت، ادامه داد: اهمیت حفظ سلامت عمومی مسئولیت سنگینی را بر دوش پزشکان، مراقبان سلامت و مدیران حوزه بهداشت و درمان قرار میدهد.
استاندار فارس با اشاره به حق برخورداری از بهداشت و درمان بهعنوان یکی از حقوق اساسی ملت در قانون اساسی، افزود: دولتها همواره در مسیر تحقق این حق تلاش کردهاند و اکنون نیز با تاکید رئیس جمهور بر اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، باید با عزمی راسختر در مسیر تکمیل این طرح ملی گام برداشت.
امیری با اشاره به سابقه ۱۳ ساله اجرای پایلوت این طرح در استان فارس، گفت: استمرار نواقص پس از این مدت طولانی زیبنده نیست و باید با همافزایی همه دستگاهها، این برنامه را به نقطه مطلوب رساند.
استاندار فارس با انتقاد از قانونگریزی و مقرراتگریزی ناشی از بیتوجهی به واقعیتهای اجرایی، تصریح کرد: قانون باید ترجمان نیازهای واقعی جامعه باشد، نه صرفاً آرمانگرایی غیرعملیاتی؛ چرا که در غیر این صورت، ذینفعان از آن گریزان خواهند شد و اجرای آن با چالش مواجه میگردد
