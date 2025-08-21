حجت الاسلام متین قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طلبه‌های مجری کودک با عنوان «عمو روحانی» در سه نقطه از مشهد و مسیرهای ورودی شهر، برنامه‌های فرهنگی و هنری ویژه کودکان زائر را اجرا می‌کنند.

مسئول امور مبلغین اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: در آستانه دهه پایانی صفر حضور تعداد بیشماری، کودکان سهم قابل توجهی از این جمعیت را تشکیل می‌دهند و نیاز به برنامه‌های فرهنگی ویژه آنان احساس می‌شود.

وی افزود: در نشست برنامه‌ریزی عملیاتی که در اداره‌کل تبلیغات اسلامی مشهد برگزار شد، مقرر گردید عموروحانی‌ها در سه محور مأموریتی فعالیت کنند.

قربانی نخستین محور را حضور در محل‌های اسکان زائران عنوان کرد و توضیح داد: عموروحانی‌ها طلبه‌هایی هستند که تجربه اجرای صحنه‌ای برای کودکان و نوجوانان دارند؛ برخی از آن‌ها چهره‌های شناخته‌شده در میان کودکان هستند. آنان به همراه گروه‌های سرود و نمایشی، استیج‌هایی در اماکن اسکان برپا کرده و برنامه اجرا می‌کنند.

مسئول امور مبلغین اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی دومین محور را استقرار در خیابان‌های اطراف حرم مطهر دانست و گفت: در روزهای پایانی صفر، این خیابان‌ها مملو از زائران می‌شود؛ بر همین اساس، استیج‌های ویژه حسینیه کودک در این محدوده برپا و برنامه‌های متنوع برای کودکان اجرا می‌گردد.

وی سومین محور را مسیرهای منتهی به مشهد و محل موکب‌های پذیرایی از زائران معرفی کرد و افزود: طلبه‌های متخصص اجرای برنامه روی استیج، در این مکان‌ها نیز برای کودکان و نوجوانان برنامه‌هایی نظیر نمایش عروسکی، سرود و مسابقه با محوریت «زندگی با آیه‌ها» برگزار خواهند کرد.