ورود بیش از ۲ میلیون زائر به مشهد مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی عسکری اظهار کرد: از ۲۳ تا ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ تعداد دو میلیون و ۷۹۷ هزار و ۸۰۷ نفر زائر و مسافر به مشهد مقدس وارد شده‌اند که از این تعداد، ۷۱ هزار و ۳۳۴ نفر از طریق فرودگاه، ۱۲۱ هزار و ۹۰۵ نفر با قطار، ۱۲۷ هزار و ۶۰۶ نفر با وسایل حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای، دو میلیون و ۳۵۱ هزار و ۹۹۱ نفر با وسایل نقلیه شخصی و ۱۲۴ هزار و ۹۷۰ نفر به صورت پیاده به مشهد مشرف شده‌اند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی درباره وضعیت اسکان زائران و مسافران در استان اظهار کرد: ضریب اشغال واحدهای اقامتی رسمی، موقت و اضطراری از ۲۳ تا ۲۹ مرداد در سطح استان ۵۸ درصد و در مشهد ۵۹ درصد بوده است.

وی ادامه داد: در همین بازه زمانی ۷۴ هزار و ۸۰۰ نفر شب اقامت نیز در قالب منازل و پویش‌های مردمی (اقامت رایگان) ثبت شده است.