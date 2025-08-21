به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خوراکیان در نشست هم‌اندیشی موکب‌داران دهه آخر صفر اطراف حرم، با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی اظهار کرد: آستان قدس رضوی با استفاده از ظرفیت بیش از ۸۰ هزار خادم و خدمتگذار، آماده ارائه خدمات متنوع به زائران دهه پایانی صفر است.

مدیر عالی حرم مطهر رضوی بیان کرد: ضمن قدردانی از تلاش‌های آنان، بر اهمیت مشارکت مردمی و ارائه خدمات باکیفیت به زائران تاکید کرد.

وی با اشاره به افزایش تعداد زائران در این ایام، گفت: آستان قدس رضوی با بهره‌گیری از ظرفیت بیش از ۸۰ هزار خادم و خدمت‌گزار، در ۶۲ عنوان خدمتی و با مشارکت فعال موکب‌ها، تلاش می‌کند تا بهترین خدمات را در زمینه‌های مختلف به زائران ارائه دهد.

خوراکیان افزود: خدمات ارائه شده در این ایام شامل اسکان موقت، تغذیه (توزیع غذای متبرک و بسته‌های پذیرایی)، حمل و نقل (ایاب و ذهاب زائران از نقاط مختلف شهر به حرم مطهر و بالعکس)، خدمات درمانی (استقرار تیم‌های پزشکی و پرستاری در نقاط مختلف شهر)، ارائه خدمات اورژانسی و راهنمایی زائران توسط خادمان و راهنمایان زائر است.

مدیر عالی حرم مطهر رضوی، بر ارزیابی مستمر عملکرد موکب‌ها و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن‌ها تاکید کرد و گفت: این ارزیابی‌ها به ما کمک می‌کند تا در سال‌های آینده، خدمات بهتری به زائران ارائه دهیم.

وی با اشاره به حضور ۱۸ هزار نیروی حافظ امنیت در حرم مطهر و اطراف آن، گفت: تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا زائران با آرامش خاطر به زیارت بپردازند.

خوراکیان همچنین از موکب‌داران خواست تا با رعایت نکات ایمنی و توجه به هشدارهای امنیتی، در حفظ امنیت زائران سهیم باشند.

مدیر عالی حرم مطهر رضوی، ابراز امیدواری کرد که با همدلی و همکاری همه دست‌اندرکاران، دهه پایانی صفر امسال نیز با موفقیت و سربلندی پشت سر گذاشته شود و زائران با خاطره‌ای خوش از مشهد مقدس به شهرهای خود بازگردند.

گفتنی است؛ در دهه پایانی ماه صفر ۱۴۰۴، ۱۵۸ موکب فرهنگی، بهداشتی و پذیرایی در اطراف حرم مطهر رضوی استقرار یافته‌اند. این نشست فرصتی فراهم کرد تا موکب‌داران دیدگاه‌ها و مشکلات خود را مطرح کنند و گام‌هایی برای رفع موانع برداشته شود.