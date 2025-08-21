  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۳۷

بهره‌گیری از ۸۰ هزار خادم برای خدمت‌رسانی به زائران رضوی

بهره‌گیری از ۸۰ هزار خادم برای خدمت‌رسانی به زائران رضوی

مشهد - مدیر عالی حرم مطهر رضوی گفت: آستان قدس رضوی با استفاده از ظرفیت بیش از ۸۰ هزار خادم و خدمتگذار، آماده ارائه خدمات متنوع به زائران دهه پایانی صفر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خوراکیان در نشست هم‌اندیشی موکب‌داران دهه آخر صفر اطراف حرم، با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی اظهار کرد: آستان قدس رضوی با استفاده از ظرفیت بیش از ۸۰ هزار خادم و خدمتگذار، آماده ارائه خدمات متنوع به زائران دهه پایانی صفر است.

مدیر عالی حرم مطهر رضوی بیان کرد: ضمن قدردانی از تلاش‌های آنان، بر اهمیت مشارکت مردمی و ارائه خدمات باکیفیت به زائران تاکید کرد.

وی با اشاره به افزایش تعداد زائران در این ایام، گفت: آستان قدس رضوی با بهره‌گیری از ظرفیت بیش از ۸۰ هزار خادم و خدمت‌گزار، در ۶۲ عنوان خدمتی و با مشارکت فعال موکب‌ها، تلاش می‌کند تا بهترین خدمات را در زمینه‌های مختلف به زائران ارائه دهد.

خوراکیان افزود: خدمات ارائه شده در این ایام شامل اسکان موقت، تغذیه (توزیع غذای متبرک و بسته‌های پذیرایی)، حمل و نقل (ایاب و ذهاب زائران از نقاط مختلف شهر به حرم مطهر و بالعکس)، خدمات درمانی (استقرار تیم‌های پزشکی و پرستاری در نقاط مختلف شهر)، ارائه خدمات اورژانسی و راهنمایی زائران توسط خادمان و راهنمایان زائر است.

مدیر عالی حرم مطهر رضوی، بر ارزیابی مستمر عملکرد موکب‌ها و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن‌ها تاکید کرد و گفت: این ارزیابی‌ها به ما کمک می‌کند تا در سال‌های آینده، خدمات بهتری به زائران ارائه دهیم.

وی با اشاره به حضور ۱۸ هزار نیروی حافظ امنیت در حرم مطهر و اطراف آن، گفت: تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا زائران با آرامش خاطر به زیارت بپردازند.

خوراکیان همچنین از موکب‌داران خواست تا با رعایت نکات ایمنی و توجه به هشدارهای امنیتی، در حفظ امنیت زائران سهیم باشند.

مدیر عالی حرم مطهر رضوی، ابراز امیدواری کرد که با همدلی و همکاری همه دست‌اندرکاران، دهه پایانی صفر امسال نیز با موفقیت و سربلندی پشت سر گذاشته شود و زائران با خاطره‌ای خوش از مشهد مقدس به شهرهای خود بازگردند.

گفتنی است؛ در دهه پایانی ماه صفر ۱۴۰۴، ۱۵۸ موکب فرهنگی، بهداشتی و پذیرایی در اطراف حرم مطهر رضوی استقرار یافته‌اند. این نشست فرصتی فراهم کرد تا موکب‌داران دیدگاه‌ها و مشکلات خود را مطرح کنند و گام‌هایی برای رفع موانع برداشته شود.

کد خبر 6567173

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها