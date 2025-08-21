لرستان شنبه تعطیل اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی استاندار لرستان امروز پنجشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: با تصمیم کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان و تأیید استاندار لرستان، روز شنبه یکم شهریور ادارات دولتی استان تعطیل خواهند بود، اما دستگاهها و مراکز خدماترسان طبق روال به فعالیت خود ادامه میدهند.
وی گفت: در جلسه کارگروه مقرر شد قطعیهای برق بااطلاع قبلی و بهصورت دقیق به مردم اعلام شود تا شهروندان بتوانند برنامهریزی روزانه خود را بر آن اساس تنظیم کنند. این اقدام موجب افزایش رضایتمندی عمومی و استفاده بهینه از ظرفیت برق موجود خواهد شد و درعینحال صنایع و اشتغال کمتر آسیب خواهند دید.
استاندار لرستان، تصریح کرد: بر همین اساس تصمیم گرفته شد روز شنبه آینده ادارات دولتی تعطیل باشند، اما شرکتها و مراکز خدماترسان همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد، این تعطیلی شامل دستگاههای قضائی از جمله دادگستریها و دادسراها نیز خواهد بود.
