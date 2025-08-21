برگزاری رویداد رسانه ای نوآوین در شهرستان دلگان

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد یکروزه و آموزشی رسانه‌ای نوآوین صبح پنجشنبه با رویکرد طرف درست تاریخ و محوریت گردشگری رسانه‌ای و جهاد تبیین ویژه نوجوانان شهرستان دلگان برگزار شد که در این رویداد ۴۰ نفر از نوجوانان دهه هشتادی و دوره متوسطه دوم در قالب هشت تیم پنج‌نفره به رقابت پرداختند.

همچنین شرکت‌کنندگان در کارگاه آموزشی رسانه‌ای با موضوعاتی همچون فعالیت‌های علمی، روایت‌های تاریخی، قصه گویی و آموزش نرم افزارهای تدوین ویدئو برای تولید روایت‌ها در قالب متن، فیلم و عکس آشنا شدند.

در بخش عملی رویداد نوآوین، نوجوانان دلگانی با قلم و دوربین، روایت‌های تازه‌ای از تاریخ را به تصویر کشیدند و تولید محتوای رسانه‌ای انجام دادند. در پایان سه تیم برتر معرفی و به مرحله استانی راه یافتند و همچنین جوایزی به آنان اهدا شد. این برنامه با حضور نماینده قرارگاه نوجوانان آوینی‌های استان برگزار شد. این رویداد بستری مؤثر برای تقویت مهارت‌های روایتگری و رسانه‌ای نوجوانان این شهرستان فراهم کرد.