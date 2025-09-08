دوره جامع «نویسنده شو» در سراوان برگزار می شود

مصطفی سیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دوره بلند مدت داستان نویسی با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و شهرداری، شهرستان سراوان برگزار می‌شود و می‌تواند گامی مهم در مسیر شکوفایی استعدادهای ادبی منطقه باشد.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی سراوان اظهار داشت: دیار علم و فرهنگ سراوان ظرفیت‌های بالایی در حوزه ادبیات دارد و برگزاری چنین دوره‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز رشد و تربیت نویسندگان خلاقی باشد که توانایی خلق رمان‌ها و آثار داستانی کوتاه و بلند را داشته باشند. سیستان و بلوچستان به‌طور جدی به تولیدات هنری و مکتوب نیازمند است و این دست اقدامات می‌تواند خلأهای موجود در عرصه ادبیات و هنر داستانی استان را برطرف کند.

سیاسر با بیان اینکه این دوره ویژه علاقه‌مندان سراوان طراحی شده است، افزود: «نویسنده شو» به مدت دو سال و در قالب چهار ترم آموزشی، به‌صورت حضوری و مجازی برگزار خواهد شد و تدریس آن را نویسندگان برجسته کشوری بر عهده خواهند داشت.

به گفته وی، برنامه‌های این دوره شامل داستان‌خوانی، نگارش داستان، نشست‌های انتقال تجربه، اردوی آموزشی، کارگاه ادبیات معاصر، انجام پروژه‌های داستان کوتاه و بلند و همچنین تشکیل پاتوق‌های ادبی است.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان با تأکید بر ضرورت حمایت از استعدادهای جوان در حوزه داستان‌نویسی گفت: این دوره فرصتی مغتنم برای علاقه‌مندانی است که رؤیای نویسنده شدن دارند و می‌تواند به جریان‌سازی تازه‌ای در فضای فرهنگی استان بینجامد.

لازم به ذکر است آخرین مهلت ثبت‌نام در این دوره ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ اعلام شده و علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام عدد ۵۰ را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۷۲۱۲۰ ارسال کنند.