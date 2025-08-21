به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری بعد از ظهر پنجشنبه در نشست تخصصی با حضور بازرسان و ناظران هیأت اعزامی از استان بوشهر در گمرک این شهرستان اظهار کرد: بخشی از درآمد حاصل مصوبه ساماندهی مبادلات مرزی (ته لنجی) که قرار است در سطح شهرستان توزیع شود بسیار مناسب و امیدواریم از این طریق برای زیرساخت‌های بندری درخور و شایسته هزینه و فراهم کنیم.

فرماندار گناوه افزود: با توجه به اینکه معیشت و درآمد جمعیت زیادی از این شهرستان به صورت مستقیم و غیرمستقیم به دریا و بخصوص ته لنجی وابسته است، باید در کمک به آنها تلاش کنیم.

وی بیان کرد: این شهرستان به لحاظ تعداد موتور لنج باری و وجود بازار تجاری که در استان و جنوب کشور معرف و زبانزد همگان است، تأثیر بسیار مهمی در معیشت و رونق اقتصاد منطقه دارد.

وی افزود: مجموعه مصوبات ساماندهی مبادلات مرزی توسط دولت از جنس تسهیل امور بوده و این تصمیمات می‌توانند به رونق کسب و کار در حوزه ته‌لنجی کمک کنند.

وی گفت: مردم این شهرستان بخصوص قشر لنجداران و دستگاه‌های مرتبط با درایت، همکاری و همراهی مناسبی در اجرای مصوبه ساماندهی مبادلات مرزی (ته لنجی) کردند و جای تقدیر دارد.

فرماندار گناوه گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط در اجرایی کردن مصوبه در این شهرستان تعامل و هم افزایی خوبی با همدیگر دارند و جای قدردانی دارد.

اسفندیاری گفت: هیأت اعزامی, نگاه خاصی به شهرستان داشته باشد و انتظار دارم در تهیه گزارش از روند اجرای مصوبه، انتظارات و خواسته‌های مردم دیده شوند.

فرماندار گناوه اظهار کرد: در این جلسه، دور هم جمع شدیم که مسائل و مشکلات و دغدغه‌های مردم این بندر با تعامل و هم افزایی، احصا و برطرف تا رضایتمندی عمومی که بجد دنبال آن هستیم، ایجاد شود.

وی با گرامیداشت فرا رسیدن هفته دولت، گفت: هفته دولت امسال که از دوم شهریورماه آغاز می‌شود و با یک سالگی فعالیت دولت چهاردهم همزمان است، با شعار «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» هدفمند نامگذاری شده است.

اسفندیاری گفت: شعار امسال هفته دولت هدفمند و بر اساس وقایع مختلفی که در کشور رخ داد و بسیاری از آنها خارج از کشور بر ما تحمیل شد که اوج آن دفاع ملی ۱۲ روزه در برابر تجاوز دشمن صهیونیستی با حمایت آمریکا بود.

فرماندار گناوه افزود: همچنین در مدت یک سال اخیر، دولت تمام توان و تلاش خود را برای رفع مشکلات مردم به‌کار گرفت و همواره در کنار مردم و مطالبات آنان بوده است.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه انتخاب شعار سال با محوریت «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع»، یادآوری حضور دولت کنار مردم است، در هفته دولت امسال شهرستان نیز بر همین اساس برنامه ریزی و عمل خواهیم کرد.