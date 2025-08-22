به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر جمعه در جمع مردم گناوه افزود: حجم کل سرمایه گذاری پروژه‌های هفته دولت امسال در این شهرستان ۸۴۱ میلیارد و ۴۸۷ میلیون تومان است.

۲۲ برنامه فرهنگی و مذهبی در هفته دولت

فرماندار گناوه افزود: علاوه بر برنامه ریزی برای پروژه‌ها در هفته دولت، توجه به برنامه‌های فرهنگی و مذهبی نیز در این هفته پیش بینی شده است.

وی با عرض تسلیت سالروز ارتحال پیامبر گرامی اسلام (ص) و شهادت امام حسن (ع) و امام رضا (ع) و گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت افزود: امنیت و آرامش و آسایشی را که داریم مدیون خون شهدای والامقام و ایثارگران است.

شعار هفته دولت امسال، ۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع

وی با بیان اینکه شعار امسال هفته دولت، «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» نامگذاری شده است، گفت: این شعار در ادامه شعار «سرمایه گذاری برای تولید» و «گفتمان وفاق ملی»، نمایانگر همت و عزم راسخ برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های دولت چهاردهم و تاکید بر اهمیت همراهی وهمدلی دولت و مردم برای ایجاد بستری مناسب جهت توسعه و تقویت اقتصاد ملی است.

وی ادامه داد: دولت چهاردهم با تکیه بر هم افزایی و وفاق ملی، تلاش دارد با برنامه ریزی دقیق و متمرکز، مسیر پیشرفت کشور را هموار کند.

فرماندار گناوه تاکید کرد: دولت در مدت یک سال اخیر، دولت تمام توان خود را برای رفع مشکلات جامعه بکار گرفته و همواره در کنار مردم بوده است.

وی بیان داشت: ما به عنوان خادمان مردم تلاش می‌کنیم تا در راستای اجرای سیاست‌های دولت وفاق ملی، مسیر توسعه شهرستان را با هم افزایی و همکاری مردم در حوزه‌های مختلف هموار کنیم.

احترام گذاشتن به نظر و دیدگاه‌های مردم

وی با اشاره به اینکه احترام به نظر و بهره گیری از دیدگاه و مطالبات مردم یکی از اصول مهم در برنامه ریزی ها تصمیم گیری های مدیریتی در شهرستان است، گفت: طرح جامع شهر گناوه که یک طرح جامع و کامل و حائز اهمیت است، بعد از ۱۳ سال در دستور کار قرار گرفته است.

اسفندیاری افزود: این طرح به صورت علمی و فنی نیازهای مهم شهر را با بهره گیری از نظرات و دیدگاه‌های انجمن‌های مردم نهاد و مشارکت و همراهی دستگاه‌های مختلف شناسایی کرده است.

وی گفت: در اکثر مسائل و مشکلات پیشرو شهرستان، همواره مردم در کنار ما بوده‌اند و توانسته‌ایم آنها را رفع کنیم که جای قدردانی دارد.