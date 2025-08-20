به گزارش خبرنگار مهر، سردار موسی کمالی گفت: ستاد کل نیروهای مسلح با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا در خصوص آموزش سربازان در سال ۱۳۹۶، بهصورت تکلیفمدارانه به حوزه مهارتآموزی کارکنان وظیفه ورود پیدا کرد و توانست این کار را در سه بخش هدایت و راهبری کند.
سردار کمالی افزود: در بخش اول، قرارگاه مرکزی مهارتآموزی در ستاد کل و قرارگاههایی در ارتش، سپاه، فراجا و همچنین در کلیه استانها با معرفی فرماندهان ارشد هر سازمان به عنوان فرمانده قرارگاه، کار عملاً شروع شد.
وی ادامه داد: در حوزه تقنینی، ستاد موفق به تهیه و ابلاغ بالغ بر پنجاه و یک سند آئیننامه و دستورالعمل شد که اینها به عنوان مرجع برای سازمانهای نیروهای مسلح محسوب میشوند. در این راستا، تفاهمنامههایی با بیست و هشت دستگاه دولتی امضا شد.
سردار کمالی خاطرنشان کرد: در حوزه اجرایی، ما تا امروز توانستیم بالغ بر یک میلیون و صد و هشتاد هزار نفر سرباز را آموزش داده و گواهینامه مهارتی اعطا کنیم.
وی اضافه کرد: همچنین، حدود سه هزار و نهصد مربی تربیت کرده، هزار و صد و بیست کارگاه آموزشی تأسیس و تجهیز و بیش از چهارده هزار محیط واقعی کار را تقویت و ثبت کردیم که اکنون مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند.
این مقام مسئول گفت: در راستای تشویق سربازان، مشوقهایی از جمله یک ماه کسر خدمت، یک ماه مرخصی و اجازه تعیین سازمان محل خدمت برای آنها در نظر گرفته شده است. این سربازان میتوانند قبل از اعزام، مهارت یاد بگیرند و تا بیست و پنجم هر ماه تا دهم ماه بعد، ثبتنام کنند.
سردار کمالی افزود: در رابطه با اشتغال سربازان، حدود سی و نه هزار نفر و بالای پنجاه و چهار هزار وام خوداشتغالی اعطا شده که این عزیزان بتوانند به اشتغال برسند. امروز ما به جایی رسیدهایم که در پی تحقق صد درصدی شعار "هر سرباز حداقل یک مهارت تخصصی و یک بسته مهارت پنجگانه عمومی شغلی" هستیم.
سردار علی افضلی فرمانده سپاه قمربنی هاشم علیه السلام نیز گفت: از سال ۹۸، این قرارگاه در سراسر کشور، از جمله استان چهارمحال و بختیاری، فعال شده و منشأ خیر، برکت و آثار بسیار ارزندهای برای بهرهبرداری از ظرفیتهای نیروهای وظیفه، که به عنوان سرمایه انسانی، اجتماعی و ملی محسوب میشوند، بوده است.
وی افزود: به محض ورود به خدمت مقدس سربازی و در راستای الگوگیری از حضرت قمر بنی هاشم (ع)، کارگاههای آموزشی متعددی به مدت یک ماه برگزار میشود.
سردار افضلی اضافه کرد: درقالب این طرح، حدود سه هفته نیروهای وظیفه به یادگیری مهارتهای آموزشی مشغول هستند، که این مهارتها شامل مهارتهای عمومی پنجگانه و مهارتهای تخصصی است.
وی گفت: پس از اتمام دوره، شرکتکنندگان در آزمونهایی شرکت میکنند که عمدتاً توسط سازمان فنی و حرفهای و دیگر ادارات و ارگانها برگزار میشود و گواهینامه و کارنامه رسمی پایان دوره برای آنها صادر میشود.
افضلی با تقدیر از همه عزیزان و دستاندرکاران سطح استان در زمینه مهارت آموزی سربازان گفت: برای این عزیزان، تسهیلات و مشوقهایی در برنامهریزیهای آینده قرار دارد. همچنین مشاورههایی برای سالهای بعد از اتمام خدمت مقدس سربازی با استفاده از ظرفیتهای موجود و بسترهای ارتباطی که در طول خدمت سربازی ایجاد شده، ارائه میشود.
گفتنی است، سردار کمالی مشاور عالی قرارگاه مهارت آموزی در رأس هیأتی از ستاد کل نیروهای مسلح طی سفر سه روزه به استان چهارمحال و بختیاری، ضمن حضور در قرارگاههای سپاه و فراجا و دیدار با معاون اقتصادی استاندار، مسئولین نظام وظیفه و مرکز تحقیقات جهادکشاورزی و آموزش فنی و حرفهای، با جمعی از سربازان وظیفه نیز گفتگوی صمیمی داشت و از کارگاههای محیط واقعی کار و کارگاههای آموزشی بازدید کرد.
نظر شما