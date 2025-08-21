به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در جلسه ستاد کنترل و مدیریت بیماری تب کریمه کنگو، با اشاره به اهمیت رویکرد پیشگیرانه در حوزه سلامت اظهار داشت: این بیماری علاوه بر ابعاد بهداشتی، می‌تواند در حوزه امنیت و اقتصاد نیز تبعات جدی به همراه داشته باشد و باید با انسجام ساختاری و رفتاری دستگاه‌ها و جامعه محلی کنترل شود.

وی با بیان اینکه مقابله با بیماری‌ها بخشی از الزامات پدافند غیرعامل است، افزود: لازم است دستگاه‌های مختلف استان با هم‌افزایی، تقسیم کار مشخص و تشکیل جلسات مستمر، زمینه‌های شیوع و تکثیر بیماری را از بین ببرند اولین جلسه عملیاتی در این خصوص با محوریت پدافند غیرعامل برگزار خواهد شد تا الزامات و مسئولیت‌های هر دستگاه به‌صورت دقیق تعیین شود.

استاندار هرمزگان تأکید کرد: در مقابله با بیماری‌ها نباید جامعه را دچار نگرانی یا بی‌اعتمادی کرد، بلکه اطلاع‌رسانی شفاف و علمی باید در اولویت باشد اگرچه هنوز واکسن یا داروی قطعی این بیماری در دسترس نیست، اما با اقدامات پیشگیرانه نظیر سم‌پاشی، بهداشت محیط و آموزش جوامع محلی می‌توان زنجیره انتقال بیماری را شکست.

وی با اشاره به تجربیات جهانی در کنترل بیماری‌های مشابه گفت: برخی کشورها با سرمایه‌گذاری کلان و تکنولوژی پیشرفته موفق عمل کرده‌اند، اما کشورهایی هم بدون منابع مالی گسترده توانسته‌اند با انسجام و مشارکت اجتماعی نتایج مطلوبی بگیرند ما نیز باید با همین نگاه مشارکت‌محور عمل کنیم.

آشوری تازیانی در پایان خاطرنشان کرد: چشم‌انداز ما ایجاد یک تجربه موفق در مهار این بیماری در هرمزگان است و این مهم تنها با سرعت عمل، همکاری دستگاه‌ها، مشارکت مردم و استفاده از تجربیات علمی و عملی کشورهای موفق محقق خواهد شد.