طرح مقابله با تب کریمه کنگو در شرق استان سمنان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود قنبری در نشست پدافند غیرعامل استان سمنان که ظهر دوشنبه در استانداری برگزار شد، بیان کرد: طرح مقابله با تب کریمه کنگو در شرق استان در حالی آغاز شد که از امروز تمام کشتارگاه‌های حومه شاهرود اعم از بسطام و ... تا زمان تجهیز به وسایل پیگیری از بیماری تب کنگو تعطیل و تمام کشتارهای شرق استان به کشتارگاه شاهرود منتقل می‌شود.

وی افزود: کشتارگاه شاهرود به تجهیزات پیش سردکن برای پیشگیری از انتقال هرگونه بیماری به‌ویژه ویروس تب کریمه کنگو مجهز است که باید این دستگاه‌ها را طی دو هفته آینده راه‌اندازی کند تا ازاین‌پس تمام کشتارهای این منطقه تا زمان مجهز شدن سایر کشتارگاه‌ها در شاهرود صورت می‌گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان درباره دیگر بخش‌های طرح ضربتی مقابله با بیماری تب کنگو، گفت: آموزش دهیاران، اطلاع‌رسانی به تمام دامداران از طریق دامپزشکی، سم‌پاشی و ضدعفونی کردن دامداری‌های صنعتی و سنتی روستاها و حاشیه شهرهای استان در هر هشت شهرستان از سوی دامپزشکی و با همکاری نیروهای بسیج، کنترل تردد و خروج و ورود دام‌ها به استان از سوی نیروی انتظامی، آموزش عمومی درباره راه‌های انتقال عامل بیماری تب کریمه و همچنین هشدار به مسافران تابستانی در تهیه گوشت قرمز از مکان‌های مجاز در زمره دیگر بخش‌های این طرح است.

قنبری بیان کرد: پدافند غیرعامل یک اصل است این بیان مقام معظم رهبری باید همواره آویزه گوشمان باشد تا دچار مشکلات عدیده نشویم لیکن باید گفت انسان همواره با تهدیداتی مواجه بوده که عمده آن تهدیدات طبیعی و تهدیداتی از سوی خود انسان‌ها علیه همدیگر بوده است هرچند ما معتقد هستیم که این عامل‌های ناشناخته بیماری که هر از چندی در گوشه‌ای از دنیادیده می‌شود ساخته‌وپرداخته لابراتوارهای دشمنان است تا به اهداف استکباری خودشان برسند.

وی افزود: یکی از مواردی که امروز باید به آن نگاه ویژه داشته باشیم اصول پدافند غیرعامل برای مقابله با تهدیدات است بر این اساس اجرای این اصول موجب کاهش آسیب‌پذیری در هنگام بحران‌ها و اتفاقات مختلف می‌شود.