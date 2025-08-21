چرا پیاتزا میلاد عبادی پور را به تیم ملی دعوت نکرد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد عبادی‌پور، دریافت‌کننده تیم استیم همارپول پلی‌تکنیک چستوخووا، در این فصل در ترکیب تیم ملی ایران حضور ندارد. او در گفت‌وگو با یک سایت لهستانی درباره دلایل غیبتش در تیم ملی، ظرفیت‌های بالای تیم ایران و همچنین پتانسیل و چالش‌های پیش‌روی تیم چستوخووا در فصل جدید صحبت کرده است.

چرا شما در فهرست تیم ملی ایران برای آماده‌سازی مسابقات قهرمانی جهان حضور ندارید؟ با سرمربی تیم ملی، روبرتو پیاتزا، در بلهاتوف و میلان کار کرده‌اید و خوب همدیگر را می‌شناسید؛ پس حتماً بین شما صحبت و هماهنگی‌هایی بوده است؟

میلاد عبادی‌پور: بله، دقیقاً. حدود دو ماه قبل از پایان فصل گذشته، روبرتو پیاتزا با من تماس گرفت و گفت که در این فصل می‌خواهد به بازیکنان جوان فرصت بدهد تا خودشان را نشان دهند. او به من گفت تنها در صورتی من را به اردوی پیش از مسابقات جهانی دعوت خواهد کرد که بازیکنی مصدوم شود و تیم به من نیاز پیدا کند. در غیر این صورت، می‌خواست به من استراحت بدهد تا به خانواده‌ام برسم، چون در ده سال گذشته بی‌وقفه در تیم ملی بازی کرده‌ام و فرصت استراحت نداشتم. او این موضوع را می‌دانست، چون چند سال با هم کار کرده‌ایم و از شرایط من و خانواده‌ام آگاه بود. به همین دلیل امسال در تیم ملی حضور ندارم.

حتماً از عملکرد هم‌تیمی‌های خود در لیگ ملت‌ها که عالی کار کردند و فقط یک قدم با صعود به فینال فاصله داشتند و در پایان در رده هشتم ایستادند، خوشحال هستید؟

به نظر من آن‌ها عملاً به مرحله نهایی صعود کردند، چون پس از دور گروهی هشتم شدند. فقط به این دلیل در فینال بازی نکردند که میزبان توسط فدراسیون جهانی انتخاب شد و این موضوع به ضررشان بود. در شرایط عادی باید به جمع هشت تیم نهایی می‌رسیدند. در گذشته مرحله نهایی لیگ ملت‌ها معمولاً در لهستان یا ایتالیا برگزار می‌شد؛ کشورهایی که همیشه جزو مدعیان بودند. به نظر من سپردن میزبانی به چین، تیمی که فقط دو یا سه بازی از دوازده مسابقه برده بود، تصمیمی بود که واقعاً به ما ضربه زد. تیم ایران در جمع هشت تیم اول بود اما به خاطر میزبانی چین فرصت حضور در فینال هشت‌تیم را از دست داد. از نظر کیفیت بازی، واقعاً به هم‌تیمی‌هایم افتخار می‌کنم چون نشان دادند کیفیت بالایی دارند و می‌توانند پیشرفت کنند. البته باید این کیفیت را در مسابقات جهانی هم ثابت کنند. اگر به همین شکل ادامه دهند، می‌توانند جزو مدعیان جدی قهرمانی باشند.

ایران در مسابقات جهانی فیلیپین در گروه A با میزبان، مصر و تونس هم‌گروه است و شانس زیادی برای صعود تا حداقل یک‌چهارم‌نهایی دارد. این‌طور نیست؟

امیدوارم همین‌طور باشد، اما به نظر من مهم‌تر از شانس، کیفیت بازی است. باید کیفیت بازی حداقل در سطح لیگ ملت‌ها یا حتی بهتر باشد. اگر تیم ملی ایران کیفیت خوبی نشان دهد، شانس نتیجه‌گیری عالی حتماً به وجود می‌آید. من بازی‌ها و پیشرفت آن‌ها را دیده‌ام و معتقدم این تیم ابزارهای لازم برای درخشیدن در مسابقات جهانی را دارد.

آیا آثار کار روبرتو پیاتزا با تیم ملی ایران مشخص شده است؟

بله، چون «رابی» مربی‌ای است که عاشق کارش است و وقت زیادی برای والیبال می‌گذارد. من سه سال با او کار کرده‌ام و سبک تمرین، مدیریت بازی‌ها و رفتار او با بازیکنان را می‌شناسم. او به‌ویژه علاقه‌مند است با بازیکنان جوان و بااستعداد کار کند تا پیشرفت کنند. این برای تیم ملی ما بسیار خوب است، چون پس از کنار رفتن نسل قدیم تقریباً ۷۰ تا ۸۰ درصد ترکیب تیم عوض شده است. کار با پیاتزا فرصت بزرگی برای این بازیکنان است، چون به او اعتماد دارم و می‌دانم که کیفیت تیم را بالا می‌برد.

آیا برای فصل‌های آینده، به‌ویژه در راه کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس، به تیم ملی بازمی‌گردید؟

این تصمیم با سرمربی است و من نمی‌توانم نظر بدهم. فقط می‌توانم بگویم همه ما سرباز تیم ملی هستیم. اگر دعوت شوم، حتماً می‌آیم و همه توانم را می‌گذارم. اگر نه، تابستان را با خانواده و دوستانم می‌گذرانم و سپس به باشگاهم ملحق می‌شوم، مثل همین امسال.

انتقال‌های تیم چستوخووا را چطور ارزیابی می‌کنید، مخصوصاً جذب یاکوب نوواک و ستاره بزرگی مثل لوچیانو دچکو؟

نوواک بازیکنی جوان و بسیار بااستعداد است که می‌تواند خیلی به ما کمک کند. در پست او بازیکنان خوبی مثل سباستیان آدامچیک و دانیل پوپیلا هم داریم که رقابت ایجاد می‌کنند. درباره دچکو هم حرفی برای گفتن نیست، همه او را می‌شناسند و می‌دانند یکی از بهترین پاسورهای دنیاست. تنها چیزی که نیاز داریم حمایت متقابل در تمرین و مسابقه است. اگر مثل سال قبل بازی کنیم یا حتی بهتر، می‌توانیم نتایج خوبی بگیریم.

ظاهراً وقتی فهمیدید لوچیانو دچکو به تیم می‌آید، باور نمی‌کردید، مخصوصاً بعد از جدایی امیر تیزی-اوالو.

همه خوشحالیم. تیزی-اوالو استعداد بزرگی است اما دچکو بازیکنی شناخته‌شده و یکی از برترین پاسورهای جهان است و از حضورش خوشحالیم.

آیا این فصل برای چستوخووا سخت‌تر خواهد بود؟

در پلاس‌لیگا هر فصل از فصل قبل دشوارتر است. همه می‌خواهند قهرمان شوند و هر بازی جنگ واقعی است. اما این فشار فقط برای ما نیست، بلکه برای همه تیم‌هاست. ما هم رقیب سختی برای دیگران خواهیم بود و فصل دشوار اما جذابی در پیش داریم.

درباره چالش‌های چلنج کاپ چه نظری دارید؟

در جام‌های اروپایی هر بازی خطرناک است چون سیستم پلی‌آف دارد و یک لغزش کافی است تا حذف شوید. اگر کیفیت بالایی نشان دهیم، می‌توانیم برای هر حریفی مشکل‌ساز باشیم.

حضور گی‌یرمو فالاسکا به‌عنوان مربی جدید چه تأثیری دارد؟

قطعاً به تیم کمک می‌کند. او ایده‌های تازه‌ای دارد و با بازیکنان جوان خوب کار می‌کند. فکر می‌کنم با او پیشرفت زیادی خواهیم داشت.

آیا در چستوخووا همان انرژی مثبت زمان بلهاتوف را حس می‌کنید؟

بله، جو بسیار خوبی در تیم و باشگاه هست. سال گذشته کسی انتظار نداشت به پلی‌آف برویم، اما این اتفاق افتاد و دلیلش همین فضای مثبت بود. من چنین فضایی را دوست دارم و فکر می‌کنم این برای موفقیت حیاتی است.

بعد از سال‌ها حضور در خارج از کشور، آیا تغییراتی در لهستان احساس کرده‌اید؟

بله، حتی در دو سال هم می‌توان تغییرات زیادی دید. لهستان کشوری است که دائماً پیشرفت می‌کند و این نشانه خوبی است.

زندگی شما و خانواده‌تان در چستوخووا چطور است؟

چستوخووا شهری متوسط است و برای زندگی ورزشکار عالی است؛ نه شلوغی شهرهای بزرگ را دارد و نه بی‌امکاناتی شهرهای کوچک را. همه‌چیز برای زندگی راحت وجود دارد و ما از آن لذت می‌بریم.

آیا آینده خود را بعد از بازنشستگی به لهستان گره می‌زنید؟

هیچ‌کس آینده را نمی‌داند. شاید فصل بعد به ایتالیا، ژاپن یا چین بروم یا پنج سال دیگر همین‌جا بمانم. فعلاً لحظه را زندگی می‌کنم و از این زمان لذت می‌برم.

آیا سرگرمی دیگری غیر از والیبال دارید یا تمام وقتتان با خانواده می‌گذرد؟

برنامه تمرین‌ها فشرده است و تنها وقت آزاد را با خانواده می‌گذرانم. در تعطیلات می‌توانم به سینما بروم یا ورزش‌های دیگری مثل تنیس و شنا انجام دهم.

آیا امسال سفر زیادی داشتید؟

نه، به دلیل اوضاع کشورم نتوانستم زیاد سفر کنم. اما در آینده اگر وقت آزاد داشته باشیم، حتماً سفر خواهیم رفت.

یادگیری زبان لهستانی چطور پیش می‌رود؟

زبان لهستانی واقعاً برایم سخت است. لهجه فارسی با آن فرق زیادی دارد. سال‌های اول حتی نمی‌توانستم ساده‌ترین کلمات را بگویم، اما حالا کمی پیشرفت کرده‌ام و امیدوارم تا پایان فصل بتوانم ۳۰ یا ۴۰ درصد صحبت کنم.

امیرحسین اسفندیار، هم‌وطن شما، امسال در پلاس‌لیگا بازی خواهد کرد. آیا درباره بازی در لهستان با شما مشورت کرده است؟

او لیگ‌های اروپایی را می‌شناسد و اطلاعات لازم را درباره تیم جدیدش داشته است. قبلاً هم در بلژیک و چین بازی کرده است. فعلاً در اردوی تیم ملی است و مزاحمش نمی‌شوم، اما وقتی به لهستان بیاید قطعاً با هم صحبت خواهیم کرد.