جدایی کاپیتان سابق تیم ملی والیبال از لهستان؛ عبادی پور در راه یونان

به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد عبادیپور کاپیتان سابق تیم ملی والیبال که فصل گذشته در تیم اسکرا بلخاتوف در پلاس لیگا لهستان بازی میکرد، قرار است فصل آینده در یونان به میدان برود. این بازیکن که سابقه بازی در لهستان، روسیه، ایتالیا و قطر را در کارنامه دارد، با تیم «میلون» یونان به توافق رسید.
او فصل گذشته با بلخاتوف نتایج خوبی را نگرفت و درحالیکه این تیم به دسته پایینتر سقوط کرده بود، با قانون جدید در پلاس لیگا ماندنی شد، اما این بازیکن در نهایت جدا شد.
عبادیپور که سال گذشته نیز در ترکیب تیم ملی در لیگ ملتها و قهرمانی جهان حضور نداشت، این بار هم از لیست اردو حذف شده و به نظر میرسد حضور او در تیم ملی تا پایان دوران حضور پیاتزا در ایران منتفی باشد.
